Марко Рубио вскоре будет назначен госсекретарем США: что известно о нем и его отношении к Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен назначить 20 января сенатора-республиканца Марко Рубио на должность государственного секретаря в своей администрации. О предстоящем назначении стало известно еще 13 ноября 2024 года. Хотя в прошлом году Рубио и голосовал против помощи Украине $61 млрд, его высказывания дают повод для сдержанного оптимизма относительно продолжения поддержки воюющей страны и получения гарантий безопасности.

Государственный секретарь США возглавляет внешнеполитическое ведомство, его должность аналогична должности министра иностранных дел в большинстве других государств. Государственный секретарь является четвертым по важности лицом в американской политике.

Марк Рубио (53 года) родился 28 мая 1971 года в Майами. Сын кубинских иммигрантов, ставший первым латиноамериканцем в должности госсекретаря США.

Рубио имеет ученую степень бакалавра искусств и доктора права. В 28 лет избран в Палату представителей Флориды, затем переизбирался в 2002, 2004 и 2006 годах. В 2010 году стал одним из самых молодых сенаторов США.

Летом 2012 года его рассматривали как возможного кандидата в вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Миттом Ромни. В том же 2012 году Марко Рубио вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

В 2016 году принимал участие в праймериз, где занял третье место среди республиканских претендентов с результатом 23%, уступив Дональду Трампу (24%) и Теду Крузу (28%). После поражения это поражение снял свою кандидатуру с праймериз. В ноябре 2024 года избранный президентом США Дональд Трамп предложил Рубио занять должность госсекретаря.

Политик является участником популистического "Движение чаепития", сочетающего идеологию консерватизма и либертарианства.

Женат на Дженет Дусдебес, бывшей банковской кассирше и черлидерке команды "Майами Долфинс". У Рубио четверо детей, семья живет в Западном Майами.

Политические взгляды

Выбор кубинца по происхождению Марка Рубио на должность госсекретаря нужен Дональду Трампу для привлечения электоральной группы латиноамериканцев. Эта группа населения голосует преимущественно за демократов, но сейчас все больше латиноамериканцев поддерживают республиканцев. Вероятно, Рубио будет уделять взаимодействию со странами Латинской Америки гораздо больше внимания, чем любой предыдущий госсекретарь.

Марк Рубио. Фото: Facebook политика

В 2018 году Рубио осудил решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии. Политик заявлял, что это приведет к резне курдов турецкими войсками и возрождению "Исламского государства".

Также Марко Рубио известен достаточно жестким отношением к главным геополитическим конкурентам США, в частности, Ирану, Кубе и Китаю. Он призвал Минфин США приступить к проверке национальной безопасности популярного китайского приложения Musical.ly и выступал за запрет продаж в США техники китайского производителя Huawei.

Позиция относительно войны в Украине

Марко Рубио считает, что Украина должна сосредоточиться на мирном урегулировании с РФ, даже если приведет к потере оккупированных территорий. Рубио также был одним из 15 республиканских сенаторов, в апреле 2024 года голосовавших против военной помощи Украине на сумму $61 млрд.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров", — сказал Рубио в интервью NBC в сентябре 2024 года.

Он считает, что обе стороны конфликта имеют "рычаги", но должны пойти на "уступки". При этом нереалистично верить, что Украина сможет вытеснить российские войска со своей территории. Впрочем, РФ тоже не сможет захватить всю территорию Украины.

"В этом конфликте Россия не сможет захватить всю Украину. Украинцы слишком храбры и слишком сильно борются, а страна слишком велика. Этого не произойдет", – заявил Рубио.

Позиция Марко Рубио оптимистична для Украины, отметил недавно инвестбанкир Сергей Фурса. Его заявления показывают, что при всех вербальных особенностях команды Трампа они до сих пор остаются именно на стороне Украины. Эксперт предполагает, что Рубио понимает истинную цель Путина, интересующего восхищение всей Украины.