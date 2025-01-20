Марко Рубіо невдовзі призначать держсекретарем США: що відомо про нього і його відношення до України

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити 20 січня сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаду державного секретаря у своїй адміністрації. Про майбутнє призначення стало відомо ще 13 листопада 2024 року. Хоча торік Рубіо і голосував проти допомоги Україні $61 млрд, його висловлювання дають привід для стриманого оптимізму щодо продовження підтримки воюючої країни та отримання гарантій безпеки.

Державний секретар США очолює зовнішньополітичне відомство, його посада аналогічна посаді міністра закордонних справ у більшості інших держав. Державний секретар є четвертою за важливістю особою в американській політиці.

Марко Рубіо (53 роки) народився 28 травня 1971 року в Майамі. Син кубинських іммігрантів, який став першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря США.

Рубіо має вчену ступінь бакалавра мистецтв та доктора права. У 28 років обраний до Палати представників Флориди, потім переобирався у 2002, 2004 і 2006 роках. У 2010 році став одним з наймолодших сенаторів США.

Улітку 2012 року його розглядали як можливого кандидата у віцепрезиденти разом з кандидатом у президенти Міттом Ромні. Того ж 2012 року Марко Рубіо увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

У 2016 році брав участь в праймеріз, де посів трете місце серед республіканських претендентів з результатом 23%, поступившись Дональду Трампу (24%) та Теду Крузу (28%). Після поразки цієї поразки зняв свою кандидатуру з праймеріз. У листопаді 2024 року обраний президентом США Дональд Трамп запропонував Рубіо зайняти посаду держсекретаря.

Політик є учасником популістичного “Руху Чаювання”, що поєднує ідеологію консерватизму і лібертаріанства.

Одружений з Дженет Дусдебес, колишньою банківською касиркою та черлідеркою команди "Маямі Долфінс". У Рубіо четверо дітей, сім'я живе у Західному Маямі.

Політичні погляди

Вибір кубинця за походженням Марка Рубіо на посаду держсекретаря потрібен Дональду Трампу для залучення електоральної групи латиноамериканців. Ця група населення голосує переважно за демократів, але зараз все більше латиноамериканців підтримують республіканців. Ймовірно, Рубіо приділятиме роботі з країнами Латинської Америки набагато більше уваги, ніж будь-який попередній держсекретар.

Марко Рубіо. Фото: Facebook політика

У 2018 року Рубіо засудив рішення президента Трампа вивести американські війська з Сирії. Політик заявляв, що це призведе до різанини курдів турецькими військами та відродження "Ісламської держави".

Також Марко Рубіо відомий досить жорстким ставленням до головних геополітичних конкурентів США, зокрема, Ірану, Куби та Китаю. Він закликав Мінфін США розпочати перевірку національної безпеки популярного китайського додатка Musical.ly і виступав за заборону продажів в США техніки китайського виробника Huawei.

Позиція щодо війни в Україні

Марко Рубіо вважає, що Україна має зосередитись на мирному врегулюванні з РФ, навіть якщо призведе до втрати окупованих територій. Рубіо також був одним із 15 республіканських сенаторів, які у квітні 2024 року голосували проти військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

“Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів”, — сказав Рубіо в інтерв’ю NBC у вересні 2024 року.

Він вважає, що обидві сторони конфлікту мають "важелі", але мають піти на "поступки". При цьому “нереалістично вірити”, що Україна зможе витіснити російські війська зі своєї території. Втім, РФ також не зможе захопити всю територію України.

"У цьому конфлікті Росія не зможе захопити всю Україну. Українці занадто хоробрі і занадто сильно борються, а країна занадто велика. Цього не станеться", - заявив Рубіо.

Позиція Марко Рубіо є оптимістичною для України, зазначив нещодавно інвестбанкір Сергій Фурса. Його заяви показують, що при всіх вербальних особливостях команди Трампа, вони досі залишаються саме на стороні України. Експерт припускає, що Рубіо розуміє справжню мету Путіна, якого цікавить захоплення всієї України.