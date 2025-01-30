Приостановка помощи USAID: какие проекты будут финансироваться из бюджета вместо замороженных американских грантов

В связи с временным прекращением финансирования USAID Украина начала консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи.

Зеленский поручил реализовывать ключевые программы за внутренние средства

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о критически важных программах, которые финансировались на средства американской помощи, и поручил финансировать некоторые программы внутренними средствами.

"Был уже первоначальный доклад чиновников относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", — подчеркнул президент.

Он отметил, что в области энергетики были программы по распределенной генерации и другие программы устойчивости для украинских общин, городов и сел.

Зеленский также сообщил, что вторым вопросом ветеранские проекты. Это ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами.

"И третье – пункты пропуска на границе – это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – прозрачнее. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность", – заметил президент.

По его словам, Украина будет "искать больший внутренний ресурс".

Также Зеленский добавил, что "есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также в области кибербезопасности", все они прорабатываются.

"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей", — отметил глава государства. .

Начинаются консультации с ЕС по замещению помощи USAID

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике начал консультации по возможному замещению американской помощи финансированием из Европы.

Депутаты надеются на возобновление сотрудничества с USAID, ведь при поддержке Агентства в Украине реализовали многие важные проекты.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики выражает свою решительную поддержку продолжению сотрудничества между Украиной и Агентством США по международному развитию (USAID). в Украине", — говорится в заявлении.

При этом в ВР признали, что "масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться".

В парламенте подчеркнули, что у украинских организаций и других субъектов, получавших гранты от USAID, не было времени подготовиться к таким резким изменениям. Пока США проводят аудит, Украина начала срочно искать другие пути финансирования.

Сообщается, что на парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими депутатами о возможном замещении американской помощи — хотя бы к тому времени, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения.

В то же время в ВР прогнозируют, что после проведения аудита на нормализацию ситуации с финансированием может потребоваться до полугода.

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех приостановленных программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет .

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В общей сложности агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.