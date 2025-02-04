Кінець епохи марнотратства: у Трампа показали, куди витрачалися гроші USAID

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та пообіцяв припинити фінансування сумнівних проєктів.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

Рубіо став тимчасовим очільником USAID

"Як проміжний крок до отримання контролю та кращого розуміння діяльності Агентства президент Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язків адміністратора Державного агентства США з міжнародного розвитку Марко Рубіо", – йдеться в повідомленні.

У Держдепі аргументували таке рішення тим, що USAID "уже давно відійшло від своєї початкової місії відповідального просування американських інтересів за кордоном", а "значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів".

Наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою її можливої реорганізації.

"Оцінюючи діяльність USAID та забезпечуючи її відповідність порядку денному "Америка понад усе" та зусиллям державного департаменту, ми продовжимо захищати інтереси американського народу та гарантуватимемо, що його податки не будуть витрачені даремно", – підкреслили в Держдепі США.

Кінець марнотратству

В USAID глибоко вкорінені проблеми марнотратства, шахрайства та зловживань. За президента Трампа цьому буде покладено край, йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Там наголошується, що протягом десятиліть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, спрямовуючи величезні суми грошей на безглузді — і в багатьох випадках зловмисні — улюблені проєкти закоренілих бюрократів без жодного нагляду.

У Білому домі навели приклад "зловмисних проєктів" за версією нової адміністрації США. Більшість з них стосується просування ідей різноманітності, рівності та інклюзії (Diversity, equity, and inclusion, DEI):

$1,5 млн на "просування рівності та інклюзивності на робочих місцях і в бізнес-спільнотах Сербії";

$70 000 на постановку "DEI-мюзиклу" в Ірландії;

$2,5 млн на електромобілі для В'єтнаму;

$47 000 на постановку "опери про трансгендерів" у Колумбії;

$32 000 на "комікс про трансгендерів" у Перу;

$2 млн на операції зі зміни статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі;

$6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;

фінансування виробництва "персоналізованих" контрацептивів для контролю народжуваності в країнах, що розвиваються;

сотні мільйонів доларів на фінансування "іригаційних каналів, сільськогосподарського обладнання і навіть добрив, які використовуються для вирощування маку і виробництва героїну в Афганістані" талібами.

"Цей список можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалося десятиліттями. За президента Трампа марнотратство, шахрайство та зловживання припиняються зараз", — йдеться у заяві.

Ліквідація USAID

У Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома, пише CNN.

Також минулого тижня з офісів USAID було видалено логотипи та фотографії, які демонструють гуманітарну роботу агентства по всьому світу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість реорганізації цієї структури.

Сайт USAID не працює від суботи, 1 лютого. У неділю, 2 лютого, також було заблоковано сторінку агентства в соцмережі X. Раніше на неї було підписано майже мільйон користувачів, а сама організація фінансувала гуманітарні проєкти у близько 100 країнах.

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.