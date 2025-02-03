Призупинення фінансування USAID: у Трампа зайнялися реорганізацією структури

Адміністрація президента США Дональда Трампа відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) і вивчає можливість реорганізації цієї структури.

Про це повідомило інформагентство Reuters

Зазначається, що призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку.

Крім того, у вихідні були звільнені високопосадовці служби безпеки USAID, які намагалися перешкодити представникам департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.

Також напередодні були звільнені десятки співробітників в USAID, а близько 100 працівників відправили у вимушену відпустку.

Сайт USAID не працює від суботи, 1 лютого. У неділю, 2 лютого, також було заблоковано сторінку агентства в соцмережі X. Раніше на неї було підписано майже мільйон користувачів, а сама організація фінансувала гуманітарні проєкти у близько 100 країнах.

У неділю Трамп заявив, що агентством "керувала купка радикальних божевільних, і ми їх звільняємо".

"Ми виведемо їх звідти, а потім приймемо рішення", – сказав він журналістам.

Маск назвав USAID "злочинною організацією"

Натомість Ілон Маск у неділю опублікував кілька дописів у мережі X, які стосувалися USAID. В одному з них він назвав агентство "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди", звинувативши у державних переворотах" в Україні, Єгипті та на Гаїті.

У низці звинувачень Маск спирався на нічим не підтверджені публікації у "жовтих" американських медіа, частину залишив без доказів взагалі.

Маск в адміністрації Трампа очолює федеральну групу зі скорочення витрат (DOGE) із широкими наглядовими повноваженнями. Члени DOGE, яким співробітники служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку відмовлялися передати секретні документи, все ж отримали доступ до кількох захищених приміщень, зокрема до офісу служби безпеки та виконавчого секретаріату USAID. Про те, яку інформацію змогли отримати співробітники DOGE у цих приміщеннях, не повідомляють.

Трамп хоче позбавити USAID незалежності

Як зазначає Reuters, ці всі події відбуваються на тлі того, що команда президента Дональда Трампа прагне скасувати незалежність агентства і, ймовірно, передати його під контроль Державного департаменту США.

Одне з джерел розповіло журналістам, що зараз у Білому домі вивчають юридичні повноваження, які Трамп може використовувати для видання указу про позбавлення USAID автономності. За його словами, президент США може підписати таке розпорядження вже найближчими днями.

У відповідь на ці чутки демократи в Конгресі США заявили, що ці зміни, схоже, порушують закони США про створення USAID та фінансування агентства як окремої агенції. Двоє високопоставлених помічників демократів у сенаті повідомили, що законодавці та співробітники зустрічалися в неділю та зберуться знову в понеділок, аби обговорити подальші кроки, включаючи судовий позов.

Якщо USAID все ж таки перейде під контроль Держдепартаменту, це, ймовірно, матиме негативні наслідки для іноземної допомоги. Одне з джерел, знайоме з роботою USAID, сказало журналістам, що цей крок стане серйозним відступом, зокрема, для гуманітарних операцій агентства.

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.