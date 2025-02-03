Приостановка финансирования USAID: у Трампа занялись реорганизацией структуры

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников Агентства по международному развитию ( USAID ) и изучает возможность реорганизации этой структуры.

Об этом сообщило информагентство Reuters

Отмечается, что назначенный администрацией президента Трампа руководитель аппарата USAID Мэтт Хопсон подал в отставку.

Кроме того, в выходные были уволены высокопоставленные должностные лица службы безопасности USAID, пытавшиеся помешать представителям департамента правительственной эффективности (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, получить доступ к закрытым частям здания.

Также накануне были уволены десятки сотрудников в USAID, а около 100 сотрудников отправили в вынужденный отпуск.

Сайт USAID не работает с субботы, 1 февраля. В воскресенье, 2 февраля, также была заблокирована страница агентства в соцсети X. Ранее на нее было подписано почти миллион пользователей, а сама организация финансировала гуманитарные проекты в около 100 странах.

В воскресенье Трамп заявил, что агентством "управляла кучка радикальных сумасшедших, и мы их увольняем".

"Мы выведем их оттуда, а затем примем решение", – сказал он журналистам.

Маск назвал USAID "преступной организацией"

Илон Маск в воскресенье опубликовал несколько сообщений в сети X, которые касались USAID. В одном из них он назвал агентство "преступной организацией" и добавил, что "пришло время ей умереть". Кроме того, заявил, мол, USAID, используя деньги американских налогоплательщиков, "финансировало исследование биологического оружия, в частности COVID-19, убившего миллионы людей". И добавил, что USAID платило медиаорганизациям "за публикацию их пропаганды", обвинив в государственных переворотах" в Украине, Египте и Гаити.

В ряде обвинений Маск опирался на ничем не подтвержденные публикации в "желтых" американских медиа, часть оставил без доказательств вообще.

Маск в администрации Трампа возглавляет федеральную группу по сокращению расходов (DOGE) с широкими надзорными полномочиями. Члены DOGE, которым сотрудники службы безопасности Агентства США по международному развитию отказывались передать секретные документы, все же получили доступ к нескольким защищенным помещениям, в частности к офису службы безопасности и исполнительному секретариату USAID. О том, какую информацию смогли получить сотрудники DOGE в этих помещениях, не сообщается.

Трамп хочет лишить USAID независимости

Как отмечает Reuters, все эти события происходят на фоне того, что команда президента Дональда Трампа стремится отменить независимость агентства и, вероятно, передать его под контроль Государственного департамента США.

Один из источников рассказал журналистам, что сейчас в Белом доме изучают юридические полномочия, которые Трамп может использовать для издания указа о лишении USAID автономности. По его словам, президент США может подписать такое распоряжение уже в ближайшие дни.

В ответ на эти слухи демократы в Конгрессе США заявили, что эти изменения, похоже, нарушают законы США о создании USAID и финансировании агентства как отдельного агентства. Два высокопоставленных помощника демократа в сенате сообщили, что законодатели и сотрудники встречались в воскресенье и соберутся снова в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие шаги, включая судебный иск.

Если USAID все же перейдет под контроль Госдепартамента, это, вероятно, будет иметь негативные последствия для иностранной помощи. Один из источников, знакомый с работой USAID, сказал журналистам, что этот шаг станет серьезным отступлением, в частности, для гуманитарных операций агентства.

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет .

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.