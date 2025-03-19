Суд в США заблокировал ликвидацию USAID, инициированную администрацией Трампа и Маском

Федеральный суд в США приостановил ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), инициированную Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска.

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Об этом пишет WSJ.

"Федеральный судья во вторник постановил, что демонтаж Агентства США по международному развитию Департаментом эффективности правительства, вероятно, неконституционен со многих сторон, включая роль Илона Маска в организации этого", — говорится в сообщении.

Судья Теодор Чуанг признал, что эти действия, вероятно, нарушают Конституцию и запретил DOGE продолжать сокращение агентства.

Распоряжение обязывает администрацию Трампа восстановить доступ к электронной почте и компьютерам для сотрудников USAID, включая тех, кто был отправлен в принудительный отпуск. В то же время, решение не отменяет увольнений и не возобновляет агентство полностью.

По данным АР, среди ключевых аргументов суда следующие:

Маск фактически контролирует DOGE, что противоречит утверждениям администрации о его роли как советнике.

Стремительное сокращение USAID препятствует агентству выполнять свои функции, нарушая баланс власти между Конгрессом и исполнительной ветвью.

Администрация Трампа превысила свои полномочия, пытаясь ликвидировать агентство без согласия законодателей.

В рамках ликвидации USAID администрация отправила в отпуск руководителей службы безопасности агентства, пытавшихся заблокировать доступ DOGE к секретным документам. Власти уволили почти всех сотрудников USAID и расторгли 83% контрактов на программную деятельность агентства.

Решение суда явилось первым юридическим ударом по политике Маска и DOGE. Общественные организации, в частности Oxfam America, призвали возобновить финансирование и деятельность USAID, отмечая катастрофические последствия для миллионов людей, зависящих от международной помощи.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки USAID, которые приостановлены, и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет .