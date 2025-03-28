США призупинили фінансування Світової організації торгівлі – ЗМІ

Сполучені Штати Америки призупинили своє фінансування Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне скоротити державні витрати.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Чому перестали робити внески в СОТ

Зазначається, що адміністрація американського президента Дональда Трампа відходить від міжнародних інституцій, які, як вона вважає, суперечать економічній політиці "Америка перш за все".

Reuters нагадує, що під час першого президентства Трампа в 2019 році США вирішили блокувати призначення нових суддів до її Апеляційного органу. Тоді Вашингтон звинуватив апеляційний орган СОТ у перевищенні судових повноважень у торговельних суперечках.

Джерела агентства розповіли, що 4 березня США на бюджетному засіданні СОТ оголосили, що американські платежі до бюджетів на 2024 і 2025 роки призупинено в очікуванні перегляду внесків до міжнародних організацій.

Водночас офіційно про це рішення планують оголосити пізніше.

СОТ розробляє "план Б"

Як пише Reuters, СОТ натомість розробляє план "Б" на випадок тривалої зупинки американського фінансування.

Бюджет СОТ минулого року становив $232,06 млн. Відповідно до відкритих документів, США мали внести приблизно 11% від цієї суми за системою внесків, яка визначається часткою держави в глобальній торгівлі.

Згідно зі статутом СОТ, будь-який член, який не сплачує внески понад рік, зазнає штрафних санкцій, а представники країни більше не можуть головувати в органах СОТ та отримувати офіційну документацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у перший день на посаді підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка отримувала близько п’ятої частини свого загального річного фінансування саме від американців.