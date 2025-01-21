Відстрочка для TikTok, вихід з ВООЗ, трансгендери і смертна кара. Які укази підписав Трамп у перший день президенства?

У перший день на посаді президента США Дональд Трамп підписав низку указів. Частина з них стосувалася відміни рішень його попередника – Джо Байдена. Документи опубліковані на сайті Білого дому. На момент публікації було вже близько 50 рішень.

Зокрема, йдеться про:

· Призупинення заборони TikTok на території США протягом на 75 днів. Протягом цього періоду нова адміністрація має визначитися з курсом, що дозволить захистити нацбезпеку та уникнути раптового закриття платформи, якою користуються мільйони американців.

· Вихід США з Паризької кліматичної угоди. Трамп ухвалював аналогічне рішення і під час своєї першої каденції, однак після приходу до влади Байдена США повернулися до цієї угоди. Вона регулює заходи зі зменшення викидів діоксиду вуглецю.

· Вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема через "несправедливо обтяжливі платежі" та "неспроможність ухвалити нагальні реформи".

· Скасування указу про боротьбу з ризиками, які створює штучний інтелект для споживачів, працівників і національної безпеки.

· Помилування учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Це стосується близько 1500 людей.

· Скасування положення, що дозволяло трансгендерним військам служити в армії, а також визнання лише двох статей – жіночої та чоловічої, і скасування програм різноманітності та інклюзії в усіх федеральних агентствах.

Також Трамп підписав указ щодо смертної кари. Він вимагає від генерального прокурора "вжити всіх необхідних і законних заходів" для гарантування, що США мають достатньо смертельних ін’єкційних препаратів для виконання вироків.

Раніше Delo.ua також повідомляло, що Трамп призупинив дію всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Окрім цього, президент США оголосив надзвичайну ситуацію у сфері енергетики та пообіцяв боротися зі зростанням цін на енергоносії. Це спричинило зниження цін на нафту.

🚨JUST IN:

SIGNING CEREMONY

President Donald J, Trump

Has signed the first 5 orders with proclamations regarding the cabinet appointees, and designees pic.twitter.com/3cnbXWZ1F1 — SANTINO (@MichaelSCollura) January 20, 2025

Усього, за даними CNN, Трамп скасував 78 рішень Байдена, які той підписав у перший день свого президенства.