Отсрочка для TikTok, выход из ВОЗ, трансгендеры и смертная казнь. Какие указы подписал Трамп в первый день президентства?

В первый день в должности президента США Дональд Трамп подписал ряд указов. Часть из них касалась отмены решений его предшественника – Джо Байдена. Документы опубликованы на сайте Белого дома. К моменту публикации было уже около 50 решений.

В частности, речь идет о:

· Приостановке запрета TikTok на территории США в течение 75 дней. В этот период новая администрация должна определиться с курсом, который позволит защитить нацбезопасность и избежать внезапного закрытия платформы, которой пользуются миллионы американцев.

· Выходе США из Парижского климатического соглашения. Трамп принимал аналогичное решение и во время своей первой каденции, однако после прихода к власти Байдена США вернулись к этому соглашению. Оно регулирует меры по уменьшению выбросов диоксида углерода.

· Выходе США из Всемирной организации здравоохранения, в частности из-за "несправедливо обременительных платежей" и "неспособности принять неотложные реформы".

· Отмене указа о борьбе с рисками, создаваемыми искусственным интеллектом для потребителей, работников и национальной безопасности.

· Помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Это касается около 1500 человек.

· Отмене положения, позволявшего трансгендерным войскам служить в армии, а также признании только двух статей – женской и мужской, и отмене программ разнообразия и инклюзии во всех федеральных агентствах.

Также Трамп подписал указ о смертной казни. Он требует от генерального прокурора "принять все необходимые и законные меры" для гарантирования, что США имеют достаточно смертельных инъекционных препаратов для исполнения приговоров.

Ранее Delo.ua также сообщало, что Трамп приостановил действие всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Кроме того, президент США объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики и пообещал бороться с ростом цен на энергоносители. Это привело к снижению цен на нефть.

Всего, по данным CNN , Трамп упразднил 78 решений Байдена, которые тот подписал в первый день своего президентства.