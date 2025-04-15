Гарвардському університету заморозили гранти на 2,2 млрд доларів

Адміністрація Трампа виконала свою загрозу припинити федеральне фінансування Гарвардського університету через кілька годин після того, як найстаріший і найбагатший навчальний заклад США відмовився погодитися на низку вимог уряду. 2,2 млрл доларів грантів стали для університета недоступними.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними Об'єднаної цільової групи боротьби з антисемітизмом, уряд заморозив багаторічні гранти Гарварду на суму 2,2 мільярда доларів після заяви президента навчального закладу Алана Гарбера про те, що університет "не відмовиться від своєї незалежності чи своїх конституційних прав".

Заява Гарварда "зміцнює тривожне мислення, засноване на утриманні, яке властиве найпрестижнішим університетам і коледжам нашої країни, що федеральні інвестиції не супроводжуються відповідальністю за дотримання законів про цивільні права", - написала Об’єднана цільова група.

Адміністрація Трампа минулого місяця заявила, що вона вивчає федеральні гранти та контракти на суму до 9 мільярдів доларів для Гарварда в рамках своїх зусиль щодо боротьби з антисемітизмом у кампусах США.

Раніше Гарвард давав зрозуміти, що співпрацюватиме з адміністрацією у боротьбі з антисемітизмом на території кампуса, зокрема, посилюючи дисциплінарні процедури, проте Гарбер заявив, що останні вимоги є неприйнятними.

Гарбер опублікував 12 квітня повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа вимагає розширених умов, які виходять за рамки попередніх запитів в обмін на збереження федерального фінансування. Вони включали реформування управління, припинення програм різноманітності, рівності та інклюзивності, зміни у прийомі на роботу та обмеження "влади" певних студентів, викладачів та адміністраторів через їхні ідеологічні погляди.

"Це ясно показує, що намір не полягає в тому, щоб працювати з нами для вирішення проблеми антисемітизму в кооперативному та конструктивному ключі. Хоча деякі з вимог, викладених урядом, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, більшість із них є прямим державним регулюванням "інтелектуальних умов" у Гарварді ", — зазначив президент університету.

Раніше повідомлялося про те, що Федеральний суд у США призупинив ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку ініціював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска.