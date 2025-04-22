Гарвард будет судиться с Трампом из-за заморозки финансирования

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза на 2,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает газета университета Harvard Crimson.

Гарвардский университет подал в суд на Трампа

Отмечается, что об иске Гарварда стало известно через день после того, как администрация Трампа объявила о намерении сократить еще 1 миллиард долларов федеральных грантов и контрактов университета в дополнение к уже имеющемуся сокращению на 2,2 миллиарда долларов.

"Это повлекло за собой историческую правовую коллизию, поскольку Гарвард пытается противостоять разрушительной межведомственной кампании администрации Трампа по сокращению финансирования университета в обмен на значительные уступки — включая федеральный аудит студенческих программ, договоренности о проверке иностранных студентов на предмет их убеждений и назначение администраторов" сообщении.

Юристы университета в 51-страничной жалобе, поданной в суд, просят остановить и признать незаконным замораживание финансирования. Университет обвинил Белый дом в проведении "произвольной и неконституционной кампании" с целью "наказать" вуз за защиту своих конституционных прав.

"Правительство прекратило финансирование Гарварда в рамках своей кампании давления, чтобы заставить университет подчиниться правительственному контролю над его академическими программами. Это само по себе нарушает конституционные права Гарварда", — подчеркивают юристы.

Заморозили финансирование для Гарвардского университета из-за "непокорности"

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

1 апреля администрация президента США объявила о расследовании в Гарварде по обвинению в антисемитизме. Там же обязались проверить контракты и гранты университета.

А уже 15 апреля Министерство образования США заявило о заморозке государственного финансирования на сумму 2,2 млрд. долларов для Гарвардского университета после заявления президента учебного заведения Алана Гарбера о том, что заведение "не откажется от своей независимости или своих конституционных прав".