Гарвард судитиметься з Трампом через замороження фінансування

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє газета університету Harvard Crimson.

Гарвардський університет подав до суду на Трампа

Зазначається, що про позов Гарварду стало відомо через день після того, як адміністрація Трампа оголосила про намір скоротити ще 1 мільярд доларів федеральних грантів і контрактів університету, на додаток до вже наявного скорочення на 2,2 мільярда доларів.

"Це спричинило історичну правову колізію, оскільки Гарвард намагається протистояти руйнівній міжвідомчій кампанії адміністрації Трампа зі скорочення фінансування університету в обмін на значні поступки - включно з федеральним аудитом студентських програм, домовленостями про перевірку іноземних студентів на предмет їхніх переконань та призначенням адміністраторів, які забезпечуватимуть виконання вимог Білого дому", - йдеться у повідомленні.

Юристи університету у 51-сторінковій скарзі, поданій до суду, просять зупинити й визнати незаконним заморожування фінансування. Університет звинуватив Білий дім у проведенні "свавільної та неконституційної кампанії" з метою "покарати" виш за захист своїх конституційних прав.

"Уряд припинив фінансування Гарварду в рамках своєї кампанії тиску, щоб змусити університет підкоритися урядовому контролю над його академічними програмами. Це саме по собі порушує конституційні права Гарварду", - підкреслюють юристи.

Заморозили фінансування для Гарвардського університету через "непокору"

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

1 квітня адміністрація президента США оголосила про розслідування у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі. Також там зобов'язалися перевірити контракти й гранти університету.

А вже 15 квітня Міністерство освіти США заявило про замороження державного фінансування на суму 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету після заяви президента навчального закладу Алана Гарбера про те, що заклад "не відмовиться від своєї незалежності чи своїх конституційних прав".