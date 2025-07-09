Гарвард может потерять аккредитацию из-за жалобы на антисемитизм

Администрация США при президентстве Дональда Трампа начала давление на Гарвардский университет, требуя предоставить информацию об иностранных студентах и предупреждая о возможных рисках для аккредитации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Иммиграционные требования и антисемитизм

Министерство внутренней безопасности США направило Гарвардскому университету повестки с требованием предоставить документы, связанные с соблюдением иммиграционного законодательства в рамках Программы студенческих посетителей и обмена. Причиной стало то, что учебное заведение неоднократно игнорировало предварительные запросы правительственных органов.

Эти действия стали очередным шагом федеральной администрации в рамках более широкого расследования возможных нарушений антидискриминационного законодательства. Гарварда упрекают недостаточную реакцию на случаи антисемитизма на кампусе после начала израильско-палестинского конфликта. Также продолжаются напряженные переговоры между университетом и правительством, зашедшие в тупик в конце июня. В результате заморожено финансирование исследовательских проектов на миллиарды долларов, а университет подал иск против правительства.

В Гарварде отмечают, что заведение придерживается стандартов аккредитации и уже приняло ряд мер по противодействию предубеждениям и нетерпимости, в частности изменило внутреннюю политику и обнародовало отчет по антисемитизму. При этом руководство университета считает повестки необоснованными и расценивает действия властей как превышение полномочий.

Трамп давит на Гарвард и Колумбию из-за аккредитации

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на ведущие университеты США, в частности Гарвард и Колумбийский, из-за якобы нарушений антидискриминационного законодательства и недостаточной борьбы с антисемитизмом.

Трамп назвал аккредитацию "секретным оружием" своей кампании и заявил о намерении реформировать систему, в частности, создав новых аккредитаторов с "реальными" стандартами.

Федеральные ведомства обратились в аккредитационные комиссии с требованием тщательно проверить соблюдение законодательства. Аккредитация, являющаяся условием для получения студентами федеральной помощи, оказалась под угрозой. В Гарварде уверяют, что соблюдают все требования, а Колумбийский университет уже получил официальное предупреждение от своего аккредитатора.

Кроме того, администрация Трампа обвиняет Гарвард в росте преступности и антисемитизме, требуя передать информацию об иностранных студентах, включая дисциплинарные дела и видеозаписи протестов за последние пять лет.

Из-за отказа сотрудничать университету грозит отмена аккредитации и замораживание финансирования исследований более чем на 2,4 млрд долларов. Гарвард оспаривает эти меры в суде.

Гарвард будет судиться с Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза 2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

1 апреля администрация президента США объявила о расследовании в Гарварде по обвинению в антисемитизме. Там же обязались проверить контракты и гранты университета.