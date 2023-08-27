За рік сума збитків українському довкіллю зросла у 5 разів

За весь період повномасштабного вторгнення РФ сума збитків, завданих довкіллю України, зросла у п'ять разів — з 13,2 млрд грн до 2 трлн грн у 2023 році.

Про це у неділю, 27 серпня, у Facebook повідомив міністр охорони навколишнього середовища України Руслан Стрілець.

Він представив динаміку зростанням збитків хронологією:

травень 2022. Вигнання окупантів з Київської області. Тоді збитки від війни складали 13,2 млрд грн;

серпень 2022 року — 395 млрд грн;

грудень 2022 року — 1,5 трлн грн;

серпень 2023 року — 2 трлн грн.

"Сума росте щодня. Це далеко не остаточні цифри. Повну картину отримаємо після деокупації всієї України", — підкреслив Стрілець.

Він додав, що з 27 серпня все що в Україні братимуть від природи буде за рахунок майбутніх поколінь. Для всієї планети цей день настав ще 2 серпня.

"Щороку Global Footprint Network визначає за допомогою спеціальної формули той день, коли та чи інша держава використала річний об’єм поновлюваних природних ресурсів. Ця методологія показує, коли кожна окрема держава починає жити "в кредит", — роз'яснив він свої слова.

Нагадаємо, лише внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис га заповідних територій. Водночас цифра може бути більшою.

За останніми підрахунками, загалом внаслідок підриву греблі росіянами Каховської ГЕС, завдані довкіллю України збитки перевищили $1,5 млрд. Відомо, що під загрозою знищення після підриву Каховської гідроелектростанції опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.