Кабмін надав офіційний статус сайту "ЕкоЗагроза" та повідомленням громадян через цей сервіс

Кабінет міністрів 28 липня прийняв постанову, якою надав офіційний статус довкіллєвому ресурсу "ЕкоЗагроза" та повідомленням, які подаються через цей сервіс, встановивши й порядок реагування на них з боку Державної екологічної інспекції.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Кабмін також доручив ДЕІ забезпечувати проведення огляду (обстеження) місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії РФ з дотриманням необхідних заходів безпеки для відповідальних працівників.

Як прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, тепер інспектори фіксуватимуть екологічні злочини Росії та нараховуватимуть збитки не лише у рамках відкритих кримінальних проваджень, а й за кожним зверненням українців – там, де це можливо з урахуванням безпекової ситуації.

Зазначається, що це дозволить сформувати повний відкритий публічний реєстр збитків довкіллю, дані з якого передаватимуться до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Чиновник також повідомив, що через "ЕкоЗагрозу" вже отримано близько 2,5 тисячі повідомлень про завдану шкоду довкіллю.

Нагадаємо, що "ЕкоЗагроза" була запущена ще в травні 2022 року для того, щоб інформувати українців про стан довкілля в Україні, а також фіксувати всі екологічні загрози та злочини проти живої природи.

Наразі сервіс вже має понад 300 тисяч постійних користувачів, серед яких 2,8 тисячі – це жителі країн Євросоюзу та Північної Америки. Вебресурс і додаток "ЕкоЗагроза" розроблені Мінприроди за підтримки Міністерства цифрової трансформації та проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" (TAPAS), проєету ЄС APENA2 та громадської організації SaveDnipro.

Джерело фото: ua.depositphotos.com