Кабмин предоставил официальный статус сайта "ЭкоУгроза" и сообщениям граждан через этот сервис

Кабинет министров 28 июля принял постановление, которым предоставил официальный статус экологическому онлайн-ресурсу "ЭкоУгроза" и сообщениям, подаваемым через этот сервис, установив и порядок реагирования на них со стороны Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кабмин также поручил ГЭИ обеспечивать проведение осмотра (обследования) места причинения вреда окружающей среде вследствие чрезвычайных ситуаций, происшествий, вооруженной агрессии РФ с соблюдением необходимых мер безопасности для ответственных работников.

Как прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, теперь инспекторы будут фиксировать экологические преступления России и будут подсчитывать ущерб не только в рамках открытых уголовных производств, но и по каждому обращению украинцев – там, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью.

Отмечается, что это позволит сформировать полный открытый публичный реестр ущерба окружающей среде, данные по которому будут передаваться в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Чиновник также сообщил, что через "ЭкоУгрозу" уже получено около 2,5 тысячи сообщений о причиненном ущербе окружающей среде.

Напомним, что "ЭкоУгроза" была запущена еще в мае 2022 года для информирования украинцев о состоянии окружающей среды в Украине, а также фиксации всех экологических угроз и преступлений против живой природы.

В настоящее время сервис уже имеет более 300 тысяч постоянных пользователей, среди которых 2,8 тысячи – жители стран Евросоюза и Северной Америки. Веб-ресурс и приложение "ЭкоУгроза" разработаны Минприроды при поддержке Министерства цифровой трансформации и проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" (TAPAS), проекта ЕС APENA2 и общественной организации SaveDnipro.

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