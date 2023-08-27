За год сумма ущерба украинской окружающей среде выросла в 5 раз

За весь период полномасштабного вторжения РФ сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины, выросла в пять раз — с 13,2 млрд грн до 2 трлн грн в 2023 году.

Об этом в воскресенье, 27 августа, в Facebook сообщил министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрелец.

Он представил динамику роста убытков хронологией:

май 2022. Изгнание оккупантов из Киевской области. Тогда ущерб от войны составлял 13,2 млрд грн;

август 2022 года - 395 млрд грн;

декабрь 2022 года – 1,5 трлн грн;

август 2023 года - 2 трлн грн.

"Сумма растет ежедневно. Это далеко не окончательные цифры. Полную картину получим после деоккупации всей Украины", - подчеркнул Стрелец.

Он добавил, что с 27 августа все, что в Украине будут брать от природы, будет за счет будущих поколений. На всей планете этот день наступил еще 2 августа.

"Каждый год Global Footprint Network определяет с помощью специальной формулы тот день, когда то или иное государство использовало годовой объем возобновляемых природных ресурсов. Эта методология показывает, когда каждое отдельное государство начинает жить "в кредит", - разъяснил он свои слова.

Напомним, только в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тыс га заповедных территорий. В то же время цифра может быть больше.

По последним подсчетам, в целом в результате подрыва плотины россиянами Каховской ГЭС, нанесенный окружающей среде Украины ущерб превысил $1,5 млрд. Известно, что под угрозой уничтожения после подрыва Каховской гидроэлектростанции оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов поселков.