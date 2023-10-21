Россия ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро

По предварительным данным, общая оценка нанесенного ущерба окружающей среде в результате российского вторжения составляет около 55,6 миллиарда евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС. Эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро ежедневно.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Кроме того, потери, вызванные подрывом Каховской гидроэлектростанции, согласно предварительным расчетам ООН, Министерства экономики и Киевской школы экономики, оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов США.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Россией было задокументировано более 2,5 тысяч случаев ущерба окружающей среде, включая 14 случаев экоцида.

Восстановление экосистемы Украины, пострадавшей в результате широкомасштабной агрессии Российской Федерации, требует обязательного разминирования. По словам первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики Юлии Свириденко, очищение полей, лесов и водоемов является первым шагом в процессе восстановления нашего государства.

По ее словам, чтобы ускорить разминирование, был создан конкурентный рынок услуг по разминированию, дающий возможность проведения конкурсных торгов через Prozorro. Чтобы услугами могло воспользоваться больше аграриев, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 2 млрд. грн. на компенсацию издержек.

Она добавила, что разминирование территории Украины является даже не первым, а нулевым этапом восстановления, поскольку на сегодняшний день потенциально загрязнены более 170 тысяч квадратных километров территории Украины.

Кроме людей, от мин страдает и природа: исчезает биоразнообразие, ухудшаются загрязняемые почвы и воды в результате взрывов.

"Именно поэтому борьба с российским экоцидом и защита окружающей среды входят в первую десятку приоритетов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Наша цель – вместе с нашими партнерами оценить экологический ущерб, причиненный российской агрессией, привлечь агрессора к ответственности за экологические преступления, заставить компенсировать" отметила Свириденко.

Напомним, в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Украина потенциально потеряла 80 тыс га заповедных территорий, но эта цифра может быть больше. Миссия UNEP уже работает в Украине, чтобы оценить все причиненные убытки.