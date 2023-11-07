Правительство обязало мусороперерабатывающие предприятия мониторить влияние на экологию

Кабинет министров на заседании 7 ноября утвердил порядок мониторинга объектов обработки отходов. Об этом сообщают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документом определены основные требования к организации мониторинга для наблюдения за состоянием окружающей среды и объемами его вероятного загрязнения в результате работы установки, инженерного сооружения или другого объекта операций по восстановлению или удалению отходов.

Отмечается, что украинские предприятия будут вести мониторинг для определения влияния своих мусорообрабатывающих объектов на окружающую среду по аналогии с европейскими: порядок соответствует положениям трех директив ЕС – 2008/98/EC от 19 ноября 2008 года об отходах, 1999/31/EC от 26 апреля 1999 года о захоронении отходов и 2010/75/EU от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (интегрированный подход к предотвращению загрязнения и его контролю).

В частности, будут измеряться показатели состояния воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы, шумового загрязнения. Собранную информацию предприятия будут предоставлять государству для принятия управленческих решений.

Как отметила директор департамента цифровой трансформации, электронных публичных услуг и управления отходами Минэкологии Евгения Попович, страны ЕС используют мониторинг и экологический контроль как административный инструмент: к предприятиям применяют периодические инспекционные проверки, в то же время анализируются и регистрационные данные из Системы экологического менеджмента и аудита (EMAS).

В ЕС операторы объектов обработки отходов проводят мониторинг либо непрерывно (с помощью автоматизированной измерительной системы), либо периодически (через определенные промежутки времени с помощью ручных или автоматизированных методов). При этом они руководствуются соответствующими планами мониторинга, которые являются частью разрешительных документов.

По словам Попович, в Украине также разрешение на проведение операций по обработке отходов будет выдаваться предприятиям при наличии у них в пакете документов утвержденной программы мониторинга.

Такие программы предприятия должны будут разрабатывать ежегодно и подавать на утверждение в Минприроды. Программа мониторинга должна будет учитывать, в частности, вид, состав и свойства отходов, подлежащих обработке на соответствующей установке.

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