Уряд зобов'язав сміттєпереробні підприємства моніторити вплив на екологію

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада затвердив порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів. Про це повідомляють Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документом визначено основні вимоги до організації моніторингу задля спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті роботи установки, інженерної споруди або іншого обʼєкту операцій з відновлення або видалення відходів.

Зазначається, що українські підприємства здійснюватимуть моніторинг для визначення впливу своїх сміттєобробних об’єктів на довкілля за аналогією з європейськими: порядок відповідає положенням трьох директив ЄС - 2008/98/EC від 19 листопада 2008 року про відходи, 1999/31/EC від 26 квітня 1999 року про захоронення відходів та 2010/75/EU від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю).

Зокрема, вимірюватимуться показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунту, шумового забруднення тощо. Зібрану інформацію підприємства надаватимуть державі для прийняття управлінських рішень.

Як зазначила директорка департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами Міндовкілля Євгенія Попович, країни ЄС використовують моніторинг та екологічний контроль як адміністративний інструмент: до підприємств застосовують періодичні інспекційні перевірки, водночас аналізуються й реєстраційні дані з Системи екологічного менеджменту та аудиту (EMAS).

У ЄС оператори об’єктів оброблення відходів здійснюють моніторинг або безперервно (за допомогою автоматизованої вимірювальної системи) або періодичного (через певні проміжки часу за допомогою ручних або автоматизованих методів). При цьому керуються вони відповідними планами моніторингу, які є частиною дозвільних документів.

За словами Попович, в Україні також дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів видаватиметься підприємствам за умови наявності у них в пакеті документів затвердженої програми моніторингу.

Такі програми суб’єкти господарювання повинні будуть розробляти щороку та подавати на затвердження до Мінприроди. Програма моніторингу повинна буде враховувати вид, склад і властивості відходів, які підлягають обробленню на відповідній установці тощо.

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