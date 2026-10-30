Binance ограбили на $6,3 млрд. Что теперь делать с монетами на бирже

Вечером 29 октября в 22:05 по киевскому времени из кошельков Binance начали исчезать деньги. За каких-нибудь двадцать минут кто-то вывел криптовалюту на $6,36 млрд в десяти различных сетях. Аналитики говорят, что это самая большая кража за всю историю рынка. Dilo объясняет, как теперь защитить криптоактивы.

Binance — крупнейшая криптобиржа в мире, и ее защита должна быть самой мощной. Но, по словам самой биржи, все началось со сломанного ноутбука одного инженера, обслуживающего серверы. То есть систему защиты сломали из-за доступа к "железу". Binance обещает вернуть все утраченные активы людям, и она это действительно сделает, потому что имеет запасы на такие случаи. Но такой инцидент подталкивает к разным мнениям тех, кто инвестировал уже в биткоин и другие криптовалюты: если даже самая большая биржа не может защитить мои активы, то что же делать дальше?

Что на самом деле лежит на вашем биржевом счете

Когда вы покупаете биткоин на бирже, монеты лежат на кошельках биржи. Вы видите в приложении свой баланс. Ключи для подписи переводов хранится на бирже. Часть монет она хранит в так называемых горячих кошельках, которые всегда подключены к интернету. Это позволяет быстро обрабатывать вывод. Компания TRM Labs оценивает, что нападающий, вероятно, получил доступ к системе, подписывающей транзакции из этих горячих кошельков.

Это, кстати, не первый излом именно Binance. В мае 2019 года украли 7000 биткоинов, тогда это было около $40 млн.

Как безопаснее держать криптовалюту

Держать большую сумму средств на таких биржах, как Binance, глупо. Она нужна только для активной торговли, а для постоянного хранения следует выбрать другие услуги. Банальная фраза, которую слышал каждый криптан: "не твои ключи, не твоя криптовалюта", лучше всего подходит к описанию сложившейся сейчас ситуации. Возможно, и не все владельцы криптовалюты знают, что есть так называемые некастодиальные кошельки. Это такие кошельки, которые подключаются к интернету, но ключи от активов знает их владелец. Ни одна биржа, банк или какое-либо лицо не контролирует в таком случае ваши биткоины. Конечно, есть риски и при таком формате хранения активов, но здесь все зависит от самого владельца.

Что это за кошельки

Это приложения на телефоне или расширение к браузеру. Когда вы создаете кошелек, он показывает сид-фразу из 12 или 24 слов. Знающий эту фразу имеет доступ к деньгам. Если вы потеряете фразу, поддержка сервиса не поможет. Примеры кошельков: Trust Wallet, Phantom, Cake Wallet.

При разумном подходе именно такие кошельки будут наиболее удобными, но лучший вариант это аппаратный кошелек, флешка, которая хранит ключи офлайн и подписывает переводы внутри устройства. Ваши активы никогда не подключаются к Интернету, поэтому украсть их через сеть невозможно. Конечно, можно потерять флешку, она может сгореть или ее могут украсть. Риски всегда есть.

Как работает такая флешка

Обычная флешка не подойдет, поэтому записывать на нее сид-фразу не стоит. Это специальное устройство, которое покупают на сайте производителя или у официального дилера, иначе можно получить подделку с чужой прошивкой. Сид-фразу пишут на бумаге или металлической пластине и хранят в двух разных местах. Ее не фотографируют, не хранят в облаке, заметках или мессенджере. Ее никому не диктуют, и ни один реальный сервис не просит ее вводить.

Как перевести средства в безопасное место

Сам процесс "переезда" с биржи таков: там вы оставляете только ту сумму, которой будете торговать в ближайшее время. Остальные выводите на свой кошелек. Сначала переводите небольшую тестовую сумму. Адрес получателя проверяете полностью, сверяете каждый символ, а не только начало. И все. Активы безопасности.

Будут ли взломы и дальше?

Да. Люди всегда найдут способы украсть что-нибудь ценное у других. Но защитить собственные инвестиции можно надежнее, чем вам может показаться.

Сколько украинцев держат криптовалюту

По оценке компании Triple-A, в Украине около 6,5 миллиона владельцев криптовалюты, а это почти 16% населения. Впрочем, ранее Dilo разбиралось, можно ли вообще сосчитать количество владельцев таких активов.