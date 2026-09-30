6,5 млн украинцев владеют криптовалютами: откуда взялась эта цифра и почему это неправда

По оценке компании Triple-A, в Украине около 6,5 миллиона владельцев криптовалюты, а это почти 16% населения. Dilo разбиралось, можно ли вообще посчитать, сколько украинцев на самом деле владеют биткоином и другими цифровыми активами.

Как считают "криптовалютность" стран

Аналитическая платформа Chainalysis обнародовала свежий рейтинг стран по популярности криптовалют. Украина поднялась с восьмого на седьмое место, что говорит о высоком спросе на такие активы в нашей стране.

В 2026 году компания обновила методологию. Теперь учитывают четыре группы данных: сколько криптоактивов проходит через сервисы и биржи типа Binance. Они также оценивают, как часто люди переводят цифровые монеты внутри страны и за границу. Также смотрят, сколько активов хранится на кошельках. Украина показывает высокие результаты во всех категориях, но это не абсолютная сумма, а лишь часть формулы. Chainalysis корректирует данные на базе экономики страны. Затем компания объединяет показатели в общий балл.

Криптоэкспертка Мира Киевская объясняет на примере. Если в Украине и Германии зафиксируют операции на 10 млрд долларов с монетами Solana или USDC, то для Украины это будет гораздо важнее, потому что экономика и доходы здесь меньше. "Рейтинг не показывает, где больше криптовалюты, а где она занимает более важное место в финансовой жизни", говорит эксперт в комментарии для Dilo. Поэтому седьмое место не означает, что у Украины седьмой по размеру объем криптоактивов в мире. Это скорее свидетельствует об их популярности.

Аналитик финансовых рынков Михаил Игнатенко формулирует еще более четко: "Индекс хорошо показывает, как именно используют криптовалюту, но он совсем не подходит для ответа на вопрос, сколько украинцев ее держат".

Есть еще один аспект. Формально Украина поднялась с восьмого места на седьмое, но напрямую сравнивать эти позиции не стоит, поскольку Chainalysis изменила методологию. В прошлом году набор показателей был другим. Так что одна ступенька вверх не означает, что через год украинцы стали чаще пользоваться криптовалютой.

Как узнать, что это именно украинские деньги?

В криптовалюте нет поля "страна проживания". Есть только цифровой адрес, баланс и история транзакций. Чтобы узнать географию пользователей, Chainalysis совмещает эти данные с другими источниками. Если кошелек часто работает с местным сервисом, его можно приблизительно связать со страной. Но с глобальными биржами все труднее. Они могут хранить средства многих клиентов на общих адресах. Поэтому компания также учитывает географию вебтрафика криптосервисов и дополнительные экономические корректировки.

Сама Chainalysis признает, что VPN, боты и невозможность точно установить местонахождение некоторых кошельков приводят к ошибкам. То есть даже такой сложный рейтинг это лишь модель, а не точный список всех украинских владельцев криптовалюты.

Кто уже пробовал сосчитать владельцев?

Попытки подсчитать самих владельцев были. Компания Triple-A, специализирующаяся на криптоплатежах для бизнеса, оценивает , что количество владельцев криптовалюты в Украине составляет примерно 6,5 миллиона человек. Это около 16% населения. В другом же исследовании, которое Gradus Research провела для WhiteBIT в 2024 году, 26% опрошенных сказали, что держат криптовалюту.

Разница велика из-за разных методик. Gradus опросил 883 человека в возрасте от 18 до 60 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. Это не 26% всех граждан Украины. Triple-A дает только модельную оценку, а не реальный список владельцев.

Игнатенко говорит, что сейчас почти невозможно даже приблизительно подсчитать количество владельцев. Один человек может иметь сотни адресов и десятки аккаунтов на разных биржах. Полных данных самих бирж традиционно нет. Исключения возможны только в случае запросов от правоохранителей, добровольного сотрудничества бирж с аналитиками или маркетингового раскрытия информации. Опросы тоже не решают проблему. Исследователи опрашивают несколько сотен или тысяч респондентов, а затем распространяют результат на миллионы.

Мира Киевская советует посмотреть на этот вопрос иначе. Не следует считать людей. Лучше оценить размер рынка по данным, статистике бирж, P2P-операциям, оборотам криптообменников, популярности сервисов и количеству активных пользователей. Такой подход дает более реалистичную картину. Это лучше, чем простая попытка подсчитать кошельки.

Почему так сложно сосчитать владельцев криптоактивов?

Блокчейн это технология, на которой работают криптовалюты. Она прозрачна. Почти все транзакции можно посмотреть на специализированных сайтах. Но это не позволяет понять, кто именно их осуществляет. Одна из особенностей криптовалют это конфиденциальность. Сама идея биткоина и других монет состоит в том, чтобы скрыть собственные деньги, чтобы никто не знал, насколько вы богаты. Впрочем, не все криптосервисы исповедуют эту идею. Биржа Binance, к примеру, это централизованная платформа. Она знает, кто именно стоит за каждым криптокошельком. Если мы возьмем сервис MetaMask, то для открытия счета там не нужно предоставлять документы, а количество кошельков для одного человека не ограничено.

Выходит, что один человек может иметь аккаунты на нескольких биржах, кошелек MetaMask, аппаратные кошельки и другие адреса в разных сетях. Для блокчейна это десятки разных адресов, но фактический владелец один.

Есть и обратная ситуация. Один адрес биржи может содержать активы сотен или тысяч клиентов. Яркий пример это корпоративные запасы биткоина. Сервис BitcoinTreasuries отслеживает большие объемы биткоинов в публичных компаниях. Большая часть корпоративного биткоина может принадлежать одной компании. Один владелец контролирует огромные активы по многим адресам. Блокчейн хорошо считает монеты, но людей он считает хуже.

Какую криптовалюту в Украине все-таки можно идентифицировать?

Есть одна категория, где данные более-менее прозрачны. Это активы должностных лиц. Они обязаны представлять декларации. За данным Опендатабот, в 2025 году 2861 г. декларация содержала упоминание о криптовалюте. Это на 16% больше, чем в 2024 году. Больше всего таких деклараций подали представители Нацполиции (548). Далее следуют работники прокуратуры (358), ВСУ (240) и судов (223).

Издание Incrypted, которое тоже проверяло декларации, выяснило , что 2783 декларанта имеют криптовалюту. Итого они указали 376 биткоинов. Самый популярный актив это USDT, цифровой аналог доллара. Разница в подсчетах возникла из-за разного времени сбора данных. Опендатабот учел и декларации, поданные после 1 апреля.

НАПК во время проверок следит за задекларированными криптоактивами. Агентство также говорит , что некоторые декларанты пытаются использовать криптовалюту, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Поэтому данные, представленные должностными лицами, не показывают общей картины их активов.

46 тысяч биткоинов, которых у государства нет

Есть еще одно число, которое годами переходит с сайта на сайт и появляется в соцсетях. BitcoinTreasuries указывает Украину среди крупнейших (4 место в мире) государственных владельцев биткоина — 46 351 BTC. На первый взгляд это большой государственный резерв. На момент написания статьи это примерно $3,85 млрд. Но на самом деле эти средства не принадлежат государству. 46351 BTC, это сумма из деклараций украинских чиновников еще за 2021 год. Это старая цифра. Она до сих пор "живет" отдельной жизнью. Некоторые СМИ и паблики продолжают распространять ложную информацию, называя эти активы собственностью государства.

Почему криптовалюта прижилась в Украине

Хотя посчитать точное количество криптовладельцев в Украине невозможно, тот факт, что криптовалюта популярна в нашей стране, бесспорно. Игнатенко объясняет это просто. Криптовалюта в Украине популярна из-за низкого порога входа (от 1 доллара), легких международных переводов, популярности стейблкоинов и того, что фондовый рынок менее доступен для большинства украинцев. Ее используют для инвестиций, трейдинга, сохранения сбережений и переводов за границу.

Мира Киевская смотрит глубже — в финансовый опыт нескольких поколений: "Украинский феномен это не столько любовь к биткоину или другим криптовалютам, сколько неприятие финансовых ограничений и недоверие к единой, безальтернативной модели сохранения денег". За плечами украинцев много испытаний. Они пережили обесценивание советских сбережений, купоны, гиперинфляцию 1990-х, девальвацию гривны и валютные ограничения. Это подтверждают и исследования. В отчете Chainalysis за 2025 год объясняли высокий уровень криптоактивности в Восточной Европе экономической неопределенностью, недоверием к традиционным финансовым учреждениям и высокой технической грамотностью.

Что это значит для бизнеса?

Рейтинг Chainalysis показывает, что криптовалюта уже стала заметным финансовым инструментом для украинцев. Она особенно популярна для розничных инвестиций, хранения средств и трансграничных переводов. Поэтому компаниям, работающим с международными платежами, финансовыми сервисами, электронной коммерцией или технологической аудиторией, следует обращать внимание на поведение собственных клиентов: пользуются ли они стейблкоинами, хотят ли оплачивать товары или услуги криптовалютой, как переводят деньги за границу и какие сервисы для этого выбирают. Крипторынок в Украине уже так велик, что его трудно назвать нишевым, но сначала нужно выяснить, как именно ваши клиенты пользуются криптовалютой.

А что с легализацией?

В Украине экономические отношения в сфере криптовалют не регулируются. Депутаты отстают от общества. Законопроект №10225-д по урегулированию обращения виртуальных активов Верховная Рада приняла за основу. Сейчас документ готовится ко второму чтению. Впрочем, рано или поздно государство установит правила для этого рынка и компании должны быть готовы к ним. Мировые тенденции показывают, что финансы движутся в сторону цифровизации и блокчейна.