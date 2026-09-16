ФРС может впервые за три года повысить ставку: как это повлияет на биткоин, акции и Украину

Сегодня, 16 сентября, в 21:00 по киевскому времени Федеральная резервная система США объявит решение о процентной ставке. Рынки почти уверены, что американский центробанк повысит ее до 3,75-4%. Если это произойдет, это будет первое повышение ставки ФРС с июля 2023 года.

Впрочем, интрига сегодняшнего заседания уже не только в самом повышении ставки. Главный вопрос состоит в том, будет ли это разовым ответом на инфляцию и дорогую нефть, станет ли это началом нового периода дорогих денег.

Для украинца это не какая-то далекая история с Уолл-стрит. Более высокие ставки в США могут поддержать доллар. Это влияет на стоимость денег в мире, а значит, на гривну, политику НБУ, кредиты, депозиты и ОВГЗ. Для тех, кто вкладывает средства в американские акции, золото или криптовалюты, реакция может быть еще более ощутимой. Dilo выясняло влияние этого решения на нашу экономику.

Рынок быстро меняет мнение

Еще в начале сентября многие экономисты полагали, что ФРС не изменит ставку. Теперь рынок оценивает вероятность повышения почти в 90%. Причина – в нескольких факторах. Инфляция все еще выше цели ФРС. Американская экономика держится лучше, чем ожидалось. Нефть снова стоит более $100 за баррель.

Цепь проста. Более дорогая нефть повышает затраты на горючее, транспорт и производство. Это усиливает инфляционные ожидания, а следовательно, и увеличивает давление на ФРС более жестко.

Некоторые аналитики отмечают, что повышение ставки на 0,25 процентного пункта рынок может пережить относительно спокойно, потому что этот шаг уже в значительной степени учтен в ценах. Более опасный сценарий возникнет тогда, если нефть продолжит дорожать и заставит ФРС повышать ставку еще несколько раз. При таком сценарии возрастет риск высокой инфляции на фоне слабого экономического роста.

Частный инвестор, специализирующийся на фондовых рынках, Тарас Гук менее уверен, что ФРС обязательно повысит ставку уже сейчас. Он также не ожидает, что Кевин Уорш (председатель центробанка) прямо объявит о начале нового цикла. Скорее всего, ФРС оставит себе свободу действий и скажет, что следующие решения будут зависеть от новых данных, рассказал Гук в комментарии.

Почему все смотрят на облигации США?

Еще один важный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций США на этой неделе превысила 5%. Она ненадолго поднялась до самого высокого уровня с 2007 года. Это важно не только для трейдеров. Десятилетние Treasuries (как их принято называть в финансовом мире) – один из главных ориентиров стоимости денег в мире. Когда их доходность растет, дорожают ипотека, корпоративные ссуды и другие кредиты.

В то же время облигации начинают сильнее соперничать с акциями и криптовалютой за деньги инвесторов. Если почти безрисковый американский госдолг дает около 5%, инвестору нужно гораздо большее возможное вознаграждение, чтобы рисковать.

Долгое пребывание 10-летней доходности выше 5% может стать более серьезной проблемой, чем однократное повышение ставки ФРС. Это делает деньги дороже даже без новых решений центробанка, отмечают аналитики.

Акции

Уолл-стрит уже нервничает. 15 сентября S&P 500 потерял 0,45%. Nasdaq свалился на 0,78%. Dow Jones снизился на 0,63%. Это не обрушение. Однако рынок реагирует на сочетание высоких ставок, дорогостоящей нефти и рост доходности облигаций.

Дорогие технологические компании (такие как Apple и Nvidia) и бизнесы с большими долгами могут быть особенно чувствительны. Звук также подчеркивает, что высокие ставки не одинаково плохи для всех. Банки и часть финансовых компаний при определенных условиях могут даже извлекать выгоду от более дорогих денег.

Золото

Золото очутилось между двумя противоположными силами. Инфляция и геополитическая нестабильность поддерживают спрос на него как защитный актив. Но золото не приносит процентов. Поэтому Treasuries с доходностью около 5% создают ему сильную конкуренцию.

Биткоин

Похожая логика работает и для биткоина. Когда в финансовой системе много дешевых денег, инвесторы охотнее рискуют. Когда безопасные активы дают высокую доходность, часть капитала идет по рисковым рынкам. Рынок криптовалюты может больше штормить от решения ФРС.

Впрочем, для биткоина важнее не одна повышенная ставка, а дальнейшее направление политики ФРС. Если центробанк даст понять, что это не начало длинной серии повышений, крипторынок может даже возрасти.

Звук обращает внимание на другое. Для криптовалют не менее важны общая ликвидность и количество денег в финансовой системе. Потому нет простой формулы. Если ставка растет, это не обязательно означает, что биткоин падает.

Кстати, Украина входит в число самых активных крипторин мира. В рейтинге Global Crypto Adoption Index от Chainalysis за 2025 она заняла восьмое место. По данным опроса Gradus Research, проведенного в 2024 году, 26% опрошенных украинцев владели криптовалютой. В то же время в интернете часто приводят другую оценку. Это около 6,5 млн украинцев, или 15,72% населения, якобы владеющих криптоактивами. Однако эти данные уже устарели и не дают точного представления о реальном количестве пользователей.

Определить, сколько украинцев сейчас пользуются криптовалютами почти невозможно. Однако разные исследования и международные рейтинги показывают одно — цифровые активы в Украине стали очень популярны.

Трамп хотел дешевых денег

Теперь о политической иронии в этой истории. В 2017 году Дональд Трамп назначил Джерома Пауэлла на должность главы ФРС, а в своей второй президентской каденции он часто требовал от центробанка снизить ставку и жестко критиковал Пауэлла. Давление на ФРС при Трампе-нынешнем было достаточно сильным. В начале 2026 года Минюст США даже открыл уголовное расследование в отношении Пауэлла из-за реконструкции зданий ФРС, но в апреле дело было закрыто.

Преемником Пауэла стал Кевин Уорш. Его также выбрал Трамп, и от него ждали понижения ставок. Но первым большим решением Орша теперь может стать прямо противоположный шаг. Это может быть первое повышение ставки ФРС за три года.

Что это значит для Украины?

Решение ФРС не означает, что на следующее утро гривна рухнет или украинские банки автоматически изменят ставки. Воздействие происходит через несколько каналов.

Более высокие ставки делают долларовые активы привлекательными. Потому американская валюта может укрепляться. Для Украины этот эффект смягчает удовлетворяющий спрос на доллар НБУ, продавая его на рынке.

"Дефицит валюты на украинском рынке сейчас значительно больше возможного дополнительного спроса из-за более дорогого топлива", объясняет Александр Бондаренко из "Бюро инвестиционных программ". Он оценивает такой дефицит примерно в $4–4,5 млрд ежемесячно.

Для Украины здесь даже важнее ФРС может быть нефть. Более дорогой бензин и дизель постепенно повышают затраты на транспорт, аграрную логистику и производство. Если одновременно сильнее доллара, импортируемые энергоносители становятся еще дороже.

"Украина почти полностью зависит от импорта готового горючего", отмечает Бондаренко. По его оценке, если нефть будет держаться около $110–120 за баррель, импортерам может понадобиться примерно на $200 млн валюты больше ежемесячно для закупки горючего. В то же время, на фоне общего дефицита валюты этот дополнительный спрос будет составлять менее 5% и сам по себе вряд ли существенно изменит ситуацию на валютном рынке.

Впрочем, если внешнее инфляционное давление вырастет, Нацбанку будет сложнее быстро перейти к более дешевым деньгам. Для вкладчиков это может означать, что высокие ставки по гривневым депозитам и ОВГЗ (гособлигациям) сохранятся дольше. Для заемщиков и бизнеса это означает, что кредиты будут и дальше оставаться дорогими.

Когда американские гособлигации дают около 5%, любая более рискованная инвестиция должна предлагать значительно больший потенциальный доход. Это повышает требования как для украинских компаний, так и будущих проектов восстановления.

Прямое влияние на государственный долг Украины меньше, потому что большая часть внешнего финансирования поступает на выгодных условиях от ЕС, международных организаций и правительств.

Что посмотреть после 21:00?

Если ФРС поднимет ставку на ожидаемые 0,25 процентных пункта, эта цифра вряд ли станет главной новостью. Более важно то, что Кевин Уорш скажет о будущем. Если рынок услышит, что это разовый шаг, доход облигаций может отступить. Доллар может потерять позиции, а акции и криптовалюты получат повод для роста.

Если ФРС даст понять, что впереди еще несколько повышений, ситуация станет гораздо серьезнее. Дорогие деньги останутся надолго. Давление на рисковые активы и мировую экономику вырастет. Следовательно, одно повышение рынка, скорее всего, переживут, а вот дальнейшая политика повышения ставок может негативно повлиять на акции и криптовалюту.