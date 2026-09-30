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Новости
Дата публикации

Дизель подорожает: проезд в маршрутках Львовщины подорожает на 15–20%

автобусы
Перевозчики Львовщины повысят тарифы на пригородные маршруты / КГГА

Перевозчики Львовской области заявили о повышении тарифов на пригородные и междугородные маршруты на 15–20%. Причиной называют рост стоимости дизельного горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщает ЛОО ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков".

Маршрутки Львовщины подорожают

По данным ассоциации, в сентябре средняя стоимость дизельного горючего составляет 98,40–99,90 грн за литр. В октябре цена может вырасти до 100–105 грн. и более.

Перевозчики отмечают, что горючее является одной из основных составляющих себестоимости пассажирских перевозок. Из-за его удорожания они планируют скорректировать тарифы на 15–20%, чтобы компенсировать рост расходов.

К примеру, если междугородняя поездка раньше стоила 100 грн, после пересмотра тарифов ее стоимость может составлять 115–120 грн.

Последний раз тарифы на проезд в пригородных маршрутках Львовщины повышали весной 2026 года. Тогда минимальная стоимость поездки выросла с 35 до 45 грн.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

  • 1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);
  • 10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);
  • 20–29 поездок – 27,80 грн (сейчас – 7,40 грн);
  • 30–39 поездок – 26,60 грн (сейчас – 7,10 грн);
  • 40–49 поездок – 25,50 грн (сейчас – 6,80 грн);
  • 50 поездок – 25,00 грн (сейчас – 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа   ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Автор:
Ольга Опенько

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