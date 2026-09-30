Будут ли тратить 280 млн грн на Дворец бракосочетаний в Киеве: в мэрии сделали заявление

Киевская городская государственная администрация опровергла распространенную в медиа информацию о якобы планах полномасштабной реставрации Центрального дворца бракосочетаний стоимостью около 280 миллионов гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

В горгосадминистрации подчеркнули, что в условиях военного положения будут проведены исключительно минимально необходимые работы по спасению здания.

"Информация о том, что Киев якобы уже тратит около 280 млн грн на полномасштабную реставрацию Дворца бракосочетаний, не соответствует действительности. Речь идет только о минимально необходимой работе, чтобы законсервировать здание и не допустить его дальнейшего разрушения", — говорится в сообщении КГГА.

В частности, из 48,9 миллионов гривен, предусмотренных в городском бюджете на 2026 год для этого объекта, планируют оставить средства исключительно на консервацию. Остальные суммы перенаправят на первоочередные нужды столицы.

В КГГА также добавили, что полноценное восстановление и создание современного безбарьерного пространства будет отложено до наступления благоприятных условий безопасности и финансов.

Заметим, что Дворец бракосочетаний является объектом культурного наследия, который вернули в собственность общества в 2024 году в заброшенном состоянии, при этом комплексного ремонта в нем не производили с 1986 года.

Накануне ряд медиа сообщил, что КГГА заказала реставрацию Дворца бракосочетаний за 279,58 млн грн по результатам тендера, проведенного 24 сентября. Соответствующую закупку обнародовали в системе "Прозорро", в рамках работ предусмотрены новые стеклянные витражи.

Напомним, в Киеве идет реконструкция путепровода на пересечении улицы Миропольской и Броварского проспекта. Там смонтированы все восемь металлических балок пролетного строения, перенесены кабельные и телефонные сети, бетонируют плиту пролетного строения.