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Компенсация ущерба от войны: реестр открыл все категории заявлений
Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыл все 43 категории заявлений о компенсации ущерба, причиненного полномасштабной агрессией России. Последними стали три категории для государства - по другим потерям имущества, экологическому ущербу и хищению или присвоению природных ресурсов.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.
Компенсация ущерба от войны
Таким образом, завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, который начался 2 апреля 2024 года.
Последними открыли три категории заявлений для государства.
- B1.6 – прочие потери имущества;
- B3.1 – экологический вред;
- B3.2 – разграбление и/или присвоение природных ресурсов.
Подавать заявления в этих категориях могут государство, центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.
Теперь заявления можно подавать по всем категориям, предусмотренным мандатом Реестра:
- 21 категория – для физических лиц;
- 11 категорий – для юридических лиц;
- 11 категорий – для государства Украина.
Они охватывают различные виды ущерба, причиненного российской агрессией, и создают единую международную систему для ее документирования.
Поданные заявления прорабатывается Секретариатом Реестра. По состоянию на 30 сентября в него поступило около 200 тыс. заявлений по ранее открытым категориям. Заявления, удовлетворяющие установленным критериям приемлемости, вносятся в Реестр по решению его Совета.
Следующим этапом должна стать их передача Международной компенсационной комиссии. Конвенция о ее создании была принята 16 декабря 2025 года на Дипломатической конференции в Гааге.
Комиссия будет рассматривать заявления по существу, определять размер компенсации в каждом конкретном случае и принимать соответствующие решения.
Таким образом, после завершения всех категорий каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра, получил механизм для документирования и дальнейшего рассмотрения в рамках международного компенсационного механизма.
Напомним, международный Реестр ущерба для Украины открыл категорию A3.4 "Потеря оплачиваемой работы". Заявления могут подавать украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ потеряли работу и источник дохода.