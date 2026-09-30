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Компенсация ущерба от войны: реестр открыл все категории заявлений

разрушение, ущерб
Реестр ущерба открыл все категории заявлений / ГСЧС

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыл все 43 категории заявлений о компенсации ущерба, причиненного полномасштабной агрессией России. Последними стали три категории для государства - по другим потерям имущества, экологическому ущербу и хищению или присвоению природных ресурсов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Компенсация ущерба от войны

Таким образом, завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, который начался 2 апреля 2024 года.

Последними открыли три категории заявлений для государства.

  • B1.6 – прочие потери имущества;
  • B3.1 – экологический вред;
  • B3.2 – разграбление и/или присвоение природных ресурсов.

Подавать заявления в этих категориях могут государство, центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.

Теперь заявления можно подавать по всем категориям, предусмотренным мандатом Реестра:

  • 21 категория – для физических лиц;
  • 11 категорий – для юридических лиц;
  • 11 категорий – для государства Украина.

Они охватывают различные виды ущерба, причиненного российской агрессией, и создают единую международную систему для ее документирования.

Поданные заявления прорабатывается Секретариатом Реестра. По состоянию на 30 сентября в него поступило около 200 тыс. заявлений по ранее открытым категориям. Заявления, удовлетворяющие установленным критериям приемлемости, вносятся в Реестр по решению его Совета.

Следующим этапом должна стать их передача Международной компенсационной комиссии. Конвенция о ее создании была принята 16 декабря 2025 года на Дипломатической конференции в Гааге.

Комиссия будет рассматривать заявления по существу, определять размер компенсации в каждом конкретном случае и принимать соответствующие решения.

Таким образом, после завершения всех категорий каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра, получил механизм для документирования и дальнейшего рассмотрения в рамках международного компенсационного механизма.

Напомним, международный Реестр ущерба для Украины открыл категорию A3.4 "Потеря оплачиваемой работы". Заявления могут подавать украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ потеряли работу и источник дохода.

Автор:
Ольга Опенько

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