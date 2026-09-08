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Украинцы смогут подать еще четыре вида заявлений в Реестр убытков: какие новые категории открыты

Реестр убытков, ноутбук
Реестр ущерба открыл еще 4 категории заявлений для граждан Украины / Министерство юстиции Украины

08 сентября 2026 года Международный Реестр убытков, нанесенных агрессией РФ, открыл для граждан Украины возможность подавать заявления на компенсацию по четырем новым категориям через портал "Дія".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Какие заявления будут принимать

Категория A3.7 "Прочие экономические потери" охватывает убытки, не относящиеся к другим категориям. Речь идет, в частности, об утрате материальной поддержки из-за смерти, пропаже без вести, пленении, насильственном перемещении или депортации близкого родственника; расходы из-за смерти члена семьи; утрату или повреждение ценного движимого имущества, в том числе автомобилей; отдельные потери ФЛП и самозанятых лиц.

A4.1 "Потеря доступа к медицинской помощи" касается длительной потери доступа к лечению, если это привело к серьезному, быстрому или необратимому ухудшению здоровья, сильным страданиям или сокращению ожидаемой продолжительности жизни. Также можно заявлять расходы по предотвращению таких последствий.

A4.2 "Потеря доступа к образованию" включает длительную потерю доступа к начальному, среднему, профессиональному, высшему образованию и образованию для взрослых в результате войны.

A2.10 касается душевной боли и страданий из-за нарушения международного права прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны, если они не входят в другие категории.

По данным Минюста, в настоящее время открыто 37 из 43 категорий заявлений для физических и юридических лиц, государственных и местных органов.

Напомним, в конце августа украинский бизнес получил возможность компенсировать потерю активов в оккупации: международный Реестр убытков приступил к приему заявлений по категории C3.2.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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