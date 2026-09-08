Українці зможуть подати ще чотири види заяв до Реєстру збитків: які нові категорії відкрито

08 вересня 2026 року Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ, відкрив для громадян України можливість подавати заяви на компенсацію за чотирма новими категоріями через портал “Дія”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінюсту.

Які заяви прийматимуть

Категорія A3.7 "Інші економічні втрати" охоплює збитки, які не належать до інших категорій. Йдеться, зокрема, про втрату матеріальної підтримки через смерть, зникнення безвісти, полон, насильницьке переміщення або депортацію близького родича; витрати через смерть члена сім’ї; втрату чи пошкодження цінного рухомого майна, зокрема автомобілів; окремі втрати ФОП та самозайнятих осіб.

A4.1 "Втрата доступу до медичної допомоги" стосується тривалої втрати доступу до лікування, якщо це спричинило серйозне, швидке або незворотне погіршення здоров’я, сильні страждання чи скорочення очікуваної тривалості життя. Також можна заявляти витрати на запобігання таким наслідкам.

A4.2 "Втрата доступу до освіти" охоплює тривалу втрату доступу до початкової, середньої, професійної, вищої освіти та освіти для дорослих через війну.

A2.10 стосується душевного болю та страждань через порушення міжнародного права прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни, якщо вони не входять до інших категорій.

За даними Мінюсту, наразі відкрито 37 із 43 категорій заяв для фізичних і юридичних осіб, державних та місцевих органів.

Нагадаємо, наприкінці серпня український бізнес отримав можливість компенсувати втрату активів в окупації: міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заяв за категорією C3.2.