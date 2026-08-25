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Міжнародний Реєстр збитків: українці тепер можуть подати заяви про втрату роботи через війну

Реєстр збитків, ноутбук
Реєстр збитків відкрив уже 22 категорії заяв для фізичних та юридичних осіб / Міністерство юстиції України

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію A3.4 "Втрата оплачуваної роботи". Заяви можуть подавати українці, які через повномасштабне вторгнення РФ втратили роботу та джерело доходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть люди, які працювали за наймом або були самозайнятими та втратили оплачувану роботу через наслідки збройної агресії РФ проти України.

Для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток через російську агресію, раніше відкрили окрему категорію A3.5 "Втрата приватного підприємництва".

Як подати заяву

Заяви до Міжнародного Реєстру збитків подаються через портал "Дія".

Реєстр збитків фіксує заяви про шкоду, втрати та травми, завдані російською агресією проти України. Однак, як зазначили в Мінюсті, подання заяви саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації — Реєстр збирає інформацію для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму.

За даними відомства, наразі Реєстр має 22 категорії заяв для фізичних і юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запустили 6 нових категорій для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків за майно, пошкоджене чи знищене через російську агресію. Можливість зафіксувати збитки отримали юридичні особи та органи державної й місцевої влади.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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