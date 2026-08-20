Міжнародний Реєстр збитків: у "Дії" відкрили шість нових категорій заяв про знищене майно

На порталі "Дія" запустили 6 нових категорій для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків за майно, пошкоджене чи знищене через російську агресію. Можливість зафіксувати збитки отримали юридичні особи та органи державної й місцевої влади.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба державного сервісу.

У "Дії" зазначили, що майно має розташовуватися на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Для подання заяви також потрібно підтвердити право власності або для державних і комунальних установ — відповідне право на майно.

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть:

юридичні особи — власники житлової та нежитлової нерухомості;

державні органи;

регіональні та місцеві органи влади;

державні й комунальні установи, які мають відповідні права на майно.

Яке майно можна заявити

Для державних органів доступні категорії щодо пошкоджених або знищених житлових приміщень; місць загального користування, а також громадських будівель і споруд.

Для бізнесу — житлових приміщень; місць загального користування; нежитлового нерухомого майна, якщо збитки не пов'язані з діяльністю бізнесу.

Як подати заяву

Перш за все керівнику або уповноваженому представнику потрібно авторизуватися на порталі "Дія". Наступні кроки:

відкрити розділ "Репарації: міжнародний Реєстр збитків";

обрати потрібну категорію; вказати дані про майно та право на нього;

описати пошкодження і зазначити орієнтовну суму вимоги;

додати документи, фото та інші докази;

перевірити дані й подати заяву.

Частина інформації може заповнюватися автоматично. Чернетку заяви можна зберегти та продовжити пізніше.

Що враховують

Заява охоплює вартість знищеного чи пошкодженого майна, а також витрати на його ремонт або відбудову. Наприклад, недоотриманий прибуток у цих категоріях не враховується.

Довідково

Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України. Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції.

Раніше на порталі "Дія" відкрили дві нові категорії для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. Вони дозволяють органам влади та держустановам подавати заяви про компенсацію витрат на гуманітарну допомогу населенню та розмінування територій.