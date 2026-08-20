Международный Реестр убытков: в "Дії" открыли шесть новых категорий заявлений об уничтоженном имуществе

На портале "Дія" запустили 6 новых категорий для подачи заявлений в международный Реестр ущерба за имущество, поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии. Возможность зафиксировать ущерб получили юридические лица и органы государственной и местной власти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба государственного сервиса.

В "Дії" отметили, что имущество должно располагаться на территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Для подачи заявления также следует подтвердить право собственности или для государственных и коммунальных учреждений — соответствующее право на имущество.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут:

юридические лица - владельцы жилой и нежилой недвижимости;

государственные органы;

региональные и местные органы;

государственные и коммунальные учреждения, обладающие соответствующими правами на имущество.

Какое имущество можно заявить

Для государственных органов доступны категории поврежденных или уничтоженных жилых помещений; мест общего пользования, а также общественных построек и сооружений.

Для бизнеса – жилых помещений; мест общего использования; нежилого недвижимого имущества, если ущерб не связан с деятельностью бизнеса.

Как подать заявление

Прежде всего руководителю или уполномоченному представителю следует авторизоваться на портале "Дія". Следующие шаги:

открыть раздел "Репарации: международный Реестр убытков";

выбрать подходящую категорию; указать данные об имуществе и праве на него;

описать повреждение и указать ориентировочную сумму требования;

добавить документы, фотографии и другие доказательства;

проверить данные и подать заявление.

Часть информации может заполняться автоматически. Черновик заявления можно сохранить и продлить позже.

Что учитывают

Заявление охватывает стоимость уничтоженного или поврежденного имущества, а также расходы по его ремонту или восстановлению. К примеру, недополученная прибыль в этих категориях не учитывается.

Справочно

Реестр создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, нанесенного после 24 февраля 2022 года на территории Украины, через международно-противоправные действия Российской Федерации против Украины. Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции.

Ранее на портале "Дія" открыли две новые категории для подачи заявлений в Международный реестр убытков. Они позволяют органам власти и госучреждениям подавать заявления о компенсации расходов на гуманитарную помощь населению и разминированию территорий.