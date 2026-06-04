В "Дії" обновили подачу заявлений в Реестр убытков о вынужденном перемещении за границу: что изменилось

Минцифры обновило услугу "Дії" для украинских беженцев. Теперь данные о выезде за границу отражаются корректно, что позволяет быстро подать заявление в международный Реестр убытков и зафиксировать право на финансовое возмещение в будущем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Дії"

Изменения касаются категории А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Разработчики настроили систему так, чтобы информация о пересечении государственной границы автоматически добавлялась при формировании электронного документа. Если ваши предыдущие попытки отправить форму были неудачны из-за технических ошибок, процедуру необходимо пройти повторно.

Кто имеет право оформить заявление?

Услуга создана для граждан Украины, отвечающих следующим критериям:

покинули постоянное место жительства после 24 февраля 2022 года в результате полномасштабного военного вторжения России и уехали в другие страны;

находились за пределами Украины к моменту начала полномасштабной войны и теперь не имеют возможности вернуться домой.

Каждое официальное обращение фиксирует последствия военных действий и юридически закрепляет право человека на получение финансового возмещения в будущем.

Пошаговая инструкция по подаче документа

Чтобы успешно отправить данные, выполните следующие действия.

Авторизируйтесь на официальном портале "Дія". Найдите и выберите услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины. Перейдите к специальной категории под номером A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Проверьте персональные данные, которые автоматически загружаются в систему. Заполните дополнительные поля формы, в которых требуется информация.

Отправьте сложившееся заявление на рассмотрение в Реестр.

Напомним, правительство расширило список категорий, по которым пострадавшие могут официально фиксировать потери, вызванные боевыми действиями после 24 февраля 2022 года. В действующий перечень добавились еще 14 новых категорий.