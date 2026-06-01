Граждане и бизнес смогут подать через "Дію" еще 14 категорий заявлений в Реестр убытков от войны

Правительство расширило список категорий, по которым пострадавшие могут официально фиксировать потери, вызванные боевыми действиями после 24 февраля 2022 года. В действующий перечень добавились еще 14 новых категорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Россия должна ответить за весь нанесенный Украине ущерб - и людям, и бизнесу, и государству. Международный Реестр убытков, созданный Украиной, ЕС и еще 43 странами мира со штаб-квартирой в Гааге, является одним из ключевых международных механизмов для будущего возмещения", - отметила она.

В настоящее время граждане и представители компаний уже имеют возможность посылать заявления в Реестр по 21 категории через портал или приложение "Дія". В частности, юридические лица могут подавать информацию о разрушении или повреждении объектов критической и некритической инфраструктуры, а также о потере своих активов.

После технического открытия новых категорий на платформе "Дія" граждане получат возможность вносить данные для компенсаций за следующие нарушения:

утрата возможности получать медицинскую помощь;

ограничение доступа к образовательным услугам;

нарушение норм международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны;

дополнительные финансовые и экономические потери.

Субъекты предпринимательской деятельности смогут дополнительно регистрировать убытки по следующим пунктам:

повреждение или уничтожение объектов культуры;

финансовые расходы на перемещение и эвакуацию имущества и активов;

другие виды экономического и гуманитарного ущерба.

Государственные институты будут использовать новые категории для учета таких потерь:

разрушение памятников культурного наследия;

вред окружающей среде;

незаконное присвоение и хищение природных ресурсов;

бюджетные расходы на гуманитарную помощь пострадавшему населению;

расходы на разминирование и очищение украинских территорий.

В декабре 2025 года международное сообщество начало процесс создания Компенсационной комиссии под эгидой Совета Европы. На сегодняшний день 38 государств вместе с Европейским Союзом подписали соответствующую Конвенцию. Сейчас страны-участницы выполняют внутренние юридические процедуры, необходимые для официального старта работы этого компенсационного механизма.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине началась подготовка к подаче заявлений бизнесом, государственными учреждениями и коммунальными предприятиями в международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией России.