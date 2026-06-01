Громадяни та бізнес зможуть подати через "Дію" ще 14 категорій заяв в Реєстр збитків від війни

Уряд розширив список категорій, за якими постраждалі особи можуть офіційно фіксувати втрати, спричинені бойовими діями після 24 лютого 2022 року. До чинного переліку додалися ще 14 нових категорій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду — і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування", — зазначила вона.

На цей час громадяни та представники компаній уже мають можливість надсилати заяви до Реєстру за 21 категорією через портал або застосунок "Дія". Зокрема юридичні особи можуть подавати інформацію про руйнування або пошкодження об'єктів критичної та некритичної інфраструктури, а також про втрату своїх активів.

Після технічного відкриття нових категорій на платформі "Дія" громадяни отримають змогу вносити дані для компенсацій за такі порушення:

втрата можливості отримувати медичну допомогу;

обмеження доступу до освітніх послуг;

порушення норм міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни;

додаткові фінансові та економічні втрати.

Суб'єкти підприємницької діяльності зможуть додатково реєструвати збитки за такими пунктами:

пошкодження чи знищення об'єктів культури;

фінансові витрати на переміщення та евакуацію майна й активів;

інші види економічної та гуманітарної шкоди.

Державні інституції використовуватимуть нові категорії для обліку таких втрат:

руйнування пам'яток культурної спадщини;

шкода навколишньому природному середовищу;

незаконне привласнення та розкрадання природних ресурсів;

бюджетні витрати на гуманітарну допомогу постраждалому населенню;

витрати на розмінування і очищення українських територій.

У грудні 2025 року міжнародна спільнота розпочала процес створення Компенсаційної комісії під егідою Ради Європи. На сьогодні 38 держав разом із Європейським Союзом підписали відповідну Конвенцію. Зараз країни-учасниці виконують внутрішні юридичні процедури, які необхідні для офіційного старту роботи цього компенсаційного механізму.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні розпочалася підготовка до подання заяв бізнесом, державними установами та комунальними підприємствами до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії.