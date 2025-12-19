Бізнес і держустанови зможуть фіксувати воєнні збитки в міжнародному Реєстрі

В Україні розпочинається підготовка до подання заяв бізнесом, державними установами та комунальними підприємствами до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Дію".

Реєстр фіксує руйнування та втрати, спричинені війною, і є основою для майбутніх механізмів компенсації та репарацій.

Невдовзі постраждалі від війни після 24 лютого 2022 року зможуть подавати заяви до Реєстру збитків через портал "Дія". Йдеться про пошкодження або знищення об’єктів промисловості, енергетики, інфраструктури, складів, торговельних центрів, обладнання та інших активів.

На першому етапі оголошено набір учасників для бета-тестування нових категорій заяв:

B1.1, C1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

B1.2, C1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури;

C3.1 — пошкодження, знищення або втрата активів.

Під час подання заяв частина інформації автоматично підтягуватиметься з державних реєстрів, іншу заявникам необхідно буде надати самостійно. Зокрема, йдеться про дані щодо пошкоджених або зруйнованих об’єктів, опис завданих збитків і їх оцінку, обставини подій, а також додаткові докази.

Послугу в застосунку "Дія" реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK Digit), який виконується Фондом "Євразія" за фінансування UK Dev та швейцарсько-української програми Egap. Партнером проєкту та виконавцем програми Egap є Фонд "Східна Європа".

Зауважимо, 16 грудня в Гаазі підписано Конвенцію про Міжнародну комісію з відшкодування збитків для України, мета якої — забезпечити Києву компенсацію за сотні мільярдів доларів, спричинених агресією Росії.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.