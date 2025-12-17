Росія заплатить за удари по українських портах: затверджено запуск Реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї

Дунайська комісія схвалила пропозицію України щодо запуску Реєстру збитків, завданих агресією РФ на Нижньому Дунаї, для документування перешкод вільному судноплавству.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Повідомляється, що більшість країн-учасниць підтримали постанову "Про порушення Белградської конвенції, викликане воєнними діями Російської Федерації".

"За" проголосували: Україна, Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина. Засідання розпочалося символічно — з хвилини мовчання в пам’ять про жертв російської агресії.

Що робитиме Дунайська комісія:

вестиме Реєстр збитків до завершення агресивної війни РФ проти України;

публікуватиме та регулярно оновлюватиме узагальнену інформацію на офіційному сайті Комісії;

передаватиме дані до Ради Європи та Європейського Союзу;

інформуватиме Комісію про воєнні дії РФ, що перешкоджають судноплавству.

Фіксація злочинів за міжнародними стандартами

Постійні атаки РФ на українські порти руйнують не лише термінали, а й глобальні логістичні ланцюжки. Створення спеціального Реєстру дозволить документувати руйнування інфраструктури, пошкодження суден та вантажів за єдиними стандартами Ради Європи.

"Ця постанова — ключове рішення, що зміцнює міжнародну підтримку України та відновлює справедливість для дунайських портів, які стали мішенню ворога. Дякую партнерам за солідарність, а нашій делегації — за наполегливу роботу", — прокоментував Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Про Дунайську комісію

Дунайська комісія є міжнародною організацією, яка заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія. Росія була 11-м членом.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення, на позачерговому засіданні Дунайської комісії було ухвалено рішення про відсторонення представників РФ від участі у всіх засіданнях Комісії та її робочих органів. Також було припинено роботу російських громадян у Секретаріаті.

15 грудня 2023 року на 100-й, ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні.

1 березня 2024 року оскільки Росія не вийшла самостійно, набуло чинності рішення про її де-факто виключення. З цієї дати держави-члени Дунайської комісії офіційно оголосили, що більше не вважають Росію стороною Белградської конвенції.