Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,88

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія заплатить за удари по українських портах: затверджено запуск Реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї

Дунайська комісія підтримала Україну
Дунайська комісія підтримала Україну / Міністерство розвитку громад та територій України

Дунайська комісія схвалила пропозицію України щодо запуску Реєстру збитків, завданих агресією РФ на Нижньому Дунаї, для документування перешкод вільному судноплавству.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Повідомляється, що більшість країн-учасниць підтримали постанову "Про порушення Белградської конвенції, викликане воєнними діями Російської Федерації".

"За" проголосували: Україна, Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина. Засідання розпочалося символічно — з хвилини мовчання в пам’ять про жертв російської агресії.  

Що робитиме Дунайська комісія:

  • вестиме Реєстр збитків до завершення агресивної війни РФ проти України;
  • публікуватиме та регулярно оновлюватиме узагальнену інформацію на офіційному сайті Комісії;
  • передаватиме дані до Ради Європи та Європейського Союзу;
  • інформуватиме Комісію про воєнні дії РФ, що перешкоджають судноплавству.

Фіксація злочинів за міжнародними стандартами

Постійні атаки РФ на українські порти руйнують не лише термінали, а й глобальні логістичні ланцюжки. Створення спеціального Реєстру дозволить документувати руйнування інфраструктури, пошкодження суден та вантажів за єдиними стандартами Ради Європи.

"Ця постанова — ключове рішення, що зміцнює міжнародну підтримку України та відновлює справедливість для дунайських портів, які стали мішенню ворога. Дякую партнерам за солідарність, а нашій делегації — за наполегливу роботу", — прокоментував Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Про Дунайську комісію

Дунайська комісія є міжнародною організацією, яка заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія. Росія була 11-м членом.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення, на позачерговому засіданні Дунайської комісії було ухвалено рішення про відсторонення представників РФ від участі у всіх засіданнях Комісії та її робочих органів. Також було припинено роботу російських громадян у Секретаріаті.  

15 грудня 2023 року на 100-й, ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні.

1 березня 2024 року оскільки Росія не вийшла самостійно, набуло чинності рішення про її де-факто виключення. З цієї дати держави-члени Дунайської комісії офіційно оголосили, що більше не вважають Росію стороною Белградської конвенції.  

Автор:
Тетяна Бесараб