Россия заплатит за удары по украинским портам: утвержден запуск Реестра убытков от агрессии РФ на Нижнем Дунае

Дунайская комиссия одобрила предложение Украины о запуске Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ на Нижнем Дунае, для документирования препятствий свободному судоходству.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минразвития.

Сообщается, что большинство стран-участниц поддержали постановление "О нарушении Белградской конвенции, вызванном военными действиями Российской Федерации".

"За" проголосовали: Украина, Австрия, Германия, Хорватия, Молдова, Румыния и Словакия. Заседание началось символически – с минуты молчания в память о жертвах российской агрессии.

Что будет делать Дунайская комиссия:

будет вести Реестр ущерба до завершения агрессивной войны РФ против Украины;

будет публиковать и регулярно обновлять обобщенную информацию на официальном сайте Комиссии;

передавать данные в Совет Европы и Европейский Союз;

будет информировать Комиссию о военных действиях РФ, препятствующих судоходству.

Фиксация преступлений по международным стандартам

Постоянные атаки РФ на украинские порты разрушают не только терминалы, но и глобальные логистические цепочки. Создание специального Реестра позволит документировать разрушение инфраструктуры, повреждение судов и грузов по единым стандартам Совета Европы.

"Это постановление — ключевое решение, укрепляющее международную поддержку Украины и восстанавливающее справедливость для дунайских портов, которые стали мишенью врага. Спасибо партнерам за солидарность, а нашей делегации — за упорную работу", — прокомментировал Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

О Дунайской комиссии

Дунайская комиссия является международной организацией, основанной Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Ее подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Членами комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия. Россия была 11-м членом.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения на внеочередном заседании Дунайской комиссии было принято решение об отстранении представителей РФ от участия во всех заседаниях Комиссии и ее рабочих органов. Также была приостановлена работа российских граждан в Секретариате.

15 декабря 2023 года на 100-й, юбилейной сессии Дунайская комиссия решила, что членство России несовместимо ввиду ее ракетных и беспилотных ударов по Нижнему Дунаю в Украине.

1 марта 2024 года, поскольку Россия не вышла самостоятельно, вступило в силу решение о ее де-факто исключении. С этой даты государства-члены Дунайской комиссии официально объявили, что Россию больше не считают стороной Белградской конвенции.