Враг атаковал Измаильский порт: повреждены объекты портовой инфраструктуры

В ночь на 4 ноября Измаильский морской порт, ключевой логистический узел на Дунае, подвергся очередной вражеской атаке с применением дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

В результате ночных обстрелов были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Среди работников порта пострадавших нет.

Сейчас на месте работают специальные службы и специалисты, производящие оценку масштабов повреждений. Уже начались безотлагательные восстановительные работы.

Несмотря на то, что Измаильский порт регулярно становится мишенью российских атак, порт продолжает свою работу, добавили в АМПУ.

РФ повредила почти 400 объектов портовой инфраструктуры Украины

Осенью прошлого года Россия возобновила регулярные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Помимо опасности для жизни и здоровья гражданских, такие атаки создают угрозу для зернового коридора, предупреждают украинские власти.

Остановка судоходства в Черном море и, как следствие, экспорта зерна создает проблемы не только для Украины. Перебои в работе зернового коридора могут вызвать затруднения с продовольствием в чувствительных регионах мира.

За первые три месяца 2024 года из 17 млн тонн агроэкспорта около 12 млн тонн вывезли через порты крупной Одессы, еще почти 3 млн тонн - по Дунаю и всего 2 млн - наземным транспортом, в основном по железной дороге, через соседние страны ЕС.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.