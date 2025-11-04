Запланована подія 2

Ворог атакував Ізмаїльський порт: пошкоджено об'єкти портової інфраструктури

порт
Порт продовжує роботу / АМПУ

У ніч на 4 листопада Ізмаїльський морський порт, ключовий логістичний вузол на Дунаї, зазнав чергової ворожої атаки із застосуванням дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Унаслідок нічного обстрілу було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Серед працівників порту постраждалих немає.

Наразі на місці працюють спеціальні служби та фахівці, які проводять оцінку масштабів пошкоджень. Вже розпочалися невідкладні відновлювальні роботи.

Попри те, що Ізмаїльський порт регулярно стає мішенню російських атак, порт продовжує свою роботу, додали у АМПУ.

РФ пошкодила майже 400 об'єктів портової інфраструктури України

Восени минулого року Росія відновила регулярні ракетні удари по портовій інфраструктурі Одеси. Крім небезпеки життю і здоров'ю цивільних, такі атаки створюють загрозу для зернового коридору, попереджає українська влада. 

Зупинка судноплавства у Чорному морі та, як наслідок, експорту зерна, створює проблеми не лише для України. Перебої в роботі зернового коридору можуть викликати складнощі з продовольством у чутливих регіонах світу.

За перші три місяці 2024 року з 17 млн тонн агроекспорту близько 12 млн тонн вивезли через порти великої Одеси, ще майже 3 млн тонн - Дунаєм і всього 2 млн - наземним транспортом, здебільшого залізницею, через сусідні країни ЄС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Тетяна Бесараб