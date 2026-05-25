Украинская компания провела испытание нового боевого дрона "Бебрадрон"

В Украине протестовали новый ударный БпЛА Бебрадрон

Украинская компания BlueBird Tech провела первые демонстрационные испытания нового беспилотника самолетного типа "Бебрадрон", способного поражать цели на расстоянии до 45 км.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Во время полигонных тестов разработчики впервые публично показали полет дрона, его маневренность, систему управления, а также полный цикл подготовки к запуску – от сборки до старта с пневмокатапульты. По данным компании, развертывание комплекса в полевых условиях занимает до 10 минут.

В BlueBird Tech отмечают, что "Бебрадрон" поставляется в разобранном виде, что упрощает транспортировку, а запуск осуществляется нажатием одной кнопки. После старта управления берет на себя оператор, при этом обучение пилотов, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут для опытных пользователей.

Беспилотник предназначен для поражения целей в тактическом тылу противника. Он несет боевую нагрузку до 9 кг и может применяться против бронетехники, укрытий, складов и живой силы.

Отдельно заявлено, что дрон имеет систему "круиз", которая позволяет продолжать полет в цель даже при активной работе средств радиоэлектронной борьбы.

По словам директора BlueBird Tech Бориса Будеянского, платформа создавалась как решение с акцентом на живучесть, стабильность полета и эффективность в боевых условиях.

Добавим, украинская компания-производитель БпЛА "Дикие Шершни" заявила об установлении нового мирового рекорда дистанционного управления дроном-перехватчиком. Пилот, физически находившийся за границей, успешно управлял аппаратом на севере Украины, находясь в 2000 километрах от него.

Автор:
Татьяна Гойденко