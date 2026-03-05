Уничтожает российские дроны на расстоянии до 45 км: компания Deviro представила новый дрон-перехватчик

Украинская оборонная компания Deviro представила новый дрон-перехватчик самолетного типа SOKYRA, предназначенный для борьбы с российскими ударными беспилотниками, в том числе "шахедами". Как пишет Delo.ua со ссылкой на " Милитарный ", презентация прошла во время форума "Защита объектов инфраструктуры и промышленности".

По данным разработчиков, аппарат пока находится на стадии прототипа и проходит альфа-тестирование. Максимальная скорость дрона составляет до 240 км/ч, дальность действия — до 45 км, а продолжительность полета — около 30 минут. Боевая часть весит 750 грамм. В компании отмечают, что эти характеристики могут изменяться при дальнейшей доработке системы.

Перехватчик запускается из пневматической катапульты, которую можно устанавливать, в частности, на пикап. Программное обеспечение дрона унифицировано с другими беспилотными системами компании — разведывательным БПЛА "Лелека" и ударным дроном "Булава".

Навигация SOKYRA базируется на инерционной системе и автопилоте. Беспилотник может интегрироваться с радиолокационными станциями и программными системами целеуказания. После получения координат цели операторы осуществляют ее визуальное подтверждение через тепловизионную камеру, после чего активируют режим атаки. Также предусмотрена функция автовзрыва. Для управления комплексом нужны два оператора, работающих с двумя ноутбуками.

Рынок дронов-перехватчиков быстро растет

Появление новых моделей связано с резким ростом роли дронов-перехватчиков в системе украинской противовоздушной обороны. По оценкам правительства и участников рынка, в Украине более десятка компаний работают над такими системами, а всего в сфере беспилотных технологий задействовано около 200 производителей. Эти компании уже в сутки производят около 2000 дронов-перехватчиков.

Дроны-перехватчики считаются одним из самых эффективных и одновременно дешевых способов противодействия ударным БПЛА. Их стоимость, по разным оценкам, стартует от тысячи долларов, тогда как один "шахед" может стоить десятки или даже сотни тысяч долларов.

Среди компаний, которые уже демонстрировали собственные решения в этой сфере, в частности, "Дикі Шершні", "Генерал черешня" и UAC, а также другие украинские и международные команды, работающие над дронами с машинным зрением и автоматической наводкой.

Например, украинская компания SkyFall за три месяца серийного производства дронов-перехватчиков P1-SUN уничтожила более 1000 воздушных целей, из которых 700 — это именно иранские ударные беспилотники "Шахед".

Перехватчики уже заинтересовали США и другие страны

США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских "шахедов". Сейчас на Ближнем Востоке тратят миллионы долларов на ракеты для Patriot, запасы которых быстро иссякают, тогда как украинские перехватчики значительно дешевле.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что обсуждал с эмиром Катару и президентом ОАЭ использование украинских технологий противодействия дронам. Он подчеркнул, что "любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнеров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей".

Киев обеспокоен своими запасами средств борьбы с дронами, однако рассчитывает, что если страны Ближнего Востока будут применять украинские перехватчики вместо Patriot, больше ракет останется Украине для сбивания российской баллистики.

В то же время, разработка новых моделей, в частности SOKYRA, демонстрирует быстрое масштабирование украинского рынка оборонных технологий и попытку создать массовую и более дешевую альтернативу ракетным системам ПВО для противодействия российским беспилотникам.

Напомним, почти треть российских сил уничтожается с помощью БПЛА.