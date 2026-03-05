США и страны Персидского залива планируют купить у Украины перехватчики дронов

США и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских "шахедов". Сейчас на Ближнем Востоке тратят миллионы долларов на ракеты Patriot, запасы которых быстро уменьшаются. В то же время украинские дроны-перехватчики значительно дешевле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в украинской оборонной сфере.

Сбивают дроны Patriot

С тех пор, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, государства Персидского залива использовали для защиты от атак иранских беспилотников Shahed ракеты к Patriot.

Но их запасы уже сокращаются, и ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot. Поскольку один Shahed стоит 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики, например PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов каждая.

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.

"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, которые могут перехватывать Shahed по очень низкой цене", - заявил источник.

Представитель отрасли заявил, что любую продажу украинских систем, даже производимых за пределами страны, нужно согласовывать с Киевом.

При этом украинские дроны-перехватчики P1-SUN за три месяца уничтожили более 1000 воздушных целей, из которых 700 - иранские ударные беспилотники "Шахед", которыми бьет по Украине российская армия.

Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что общался с эмиром Катара и президентом ОАЭ по использованию украинских технологий противодействия дронам. Он сказал, что "любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнеров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей".

Киев обеспокоен своими запасами средств борьбы с дронами, но рассчитывает, что если страны Ближнего Востока будут использовать украинские перехватчики вместо Patriot, то больше этих ракет останется Украине для сбивания российской баллистики.

Также Зеленский говорил, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты Patriot.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планирует привлечь украинских экспертов, чтобы помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире. Его работа временно приостановлена.

2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.