США та країни Перської затоки планують купити в України перехоплювачі дронів

США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "шахедів".Наразі на Близькому Сході витрачають мільйони доларів на ракети до Patriot, запаси яких швидко зменшуються. Водночас українські дрони-перехоплювачі є значно дешевшими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело в українській оборонній сфері.

Збивають дрони Patriot

Відтоді як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, держави Перської затоки використовували для захисту від атак іранських безпілотників Shahed ракети до Patriot.

Але їхні запаси уже скорочуються, і близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot. Оскільки один Shahed коштує 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, як-от PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів кожна.

Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.

"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною", — заявив співрозмовник видання.

Представник галузі заявив, що будь-який продаж українських систем, навіть тих, що виробляються за межами країни, треба погоджувати з Києвом.

При цьому українські дрони-перехоплювачі P1-SUN за три місяці знищили понад 1000 повітряних цілей, з яких 700 — іранські ударні безпілотники "Шахед", якими б’є по Україні російська армія.

Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети Patriot

Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що спілкувався з еміром Катару та президентом ОАЕ щодо використання українських технологій протидії дронам. Він сказав, що "будь-яка така співпраця, спрямована на захист наших партнерів, можлива лише без послаблення наших власних оборонних можливостей".

Київ стурбований власними запасами засобів боротьби з дронами, але розраховує, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть українські перехоплювачі замість Patriot, то більше цих ракет залишиться Україні для збиття російської балістики.

Також Зеленський говорив, що Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети Patriot.

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що планує залучити українських експертів, аби допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі. Його роботу тимчасово призупинено.

2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками.