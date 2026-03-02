Закрыть небо: Украина поможет странам Персидского залива сбивать иранские дроны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позволит использовать США военные базы страны для "оборонительных" ударов на Ближнем Востоке. Кроме того, Британия привлечет украинских экспертов, чтобы помочь партнерам сбивать иранские дроны.

Как пишет Delo.ua, об этом Стармер заявил в видеообращении в соцсети X.

Глава британского правительства пояснил, что решение предоставить США доступ к базам было принято, чтобы обеспечить "коллективную самооборону" союзников и защитить жизнь людей.

Он добавил, что США будут использовать базы для "конкретной и ограниченной оборонной цели" - уничтожение иранских ракет у источника их запуска.

Стармер указал на то, что иранские войска нанесли удар по военной базе в Бахрейне, "чуть не попав" по британскому личному составу, хотя Британия не участвовала в ударах по Ирану.

Стармер отметил, что Лондон целенаправленно принял решение не участвовать в ударах Соединенных Штатов по территории Ирана, так как считаем "лучшим путем для региона и мира является урегулирование путем переговоров".

Стармер подчеркнул, что Великобритания не присоединяется к ударам, но продолжает оборонные действия в регионе. Он также заявил, что Великобритания привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши оборонные действия в регионе. И мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать атакующие их иронские дроны", - подчеркнул британский премьер.

Как сообщил Моссад (внешняя разведывательная служба Израиля) со ссылкой на президента Владимира Зеленского, Украина готова помочь Европе в защите ее воздушного пространства на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .

Тегеран также поделился технологиями, что позволило России производить аналоги "шахедов" внутри страны под названием "Герань".

В целом Иран продал России ракет на сумму. примерно 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.