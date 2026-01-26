Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Промышленность
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки

дроны-перехватчики, специализированные FPV для поражения воздушных целей
Контракты на эти дроны еще в 2025 году уже вышли на серийное исполнение Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Украине оборонные компании в сутки производят около 2000 дронов-перехватчиков. Среди них по меньшей мере 18 наименований серийных изделий, которые можно отнести к дронам-перехватчикам или специализированным FPV для поражения воздушных целей.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко отметил, что по состоянию на начало 2026 года нет публичных сводных данных по количеству типов дронов-перехватчиков. По его словам, это сознательный режим ограниченной публичности, ведь часть программ идет по закрытым контрактам, еще часть — по быстрым итерациям без публичных анонсов.

"Мне известно по меньшей мере 18 наименований серийных изделий, которые можно отнести к дронам-перехватчикам или специализированным FPV для поражения воздушных целей. Это минимальная цифра. Реальное количество больше с учетом непубличных модификаций, внутренних линеек производителей и изделий, проходящих под другими индексами",  рассказывает он.

Игорь Федирко добавляет, что речь идет преимущественно о FPV-перехватчиках, спроектированных именно для борьбы с враждебными БпЛА, прежде всего типа Shahed. Часть из них являются отдельными перехватчиками, часть — элементами тактических систем противодействия, интегрированных в ПВО ближнего радиуса.

"Также в день компании производят ориентировочно до 2000 дронов-перехватчиков. Самые известные решения уже серийно применяются на фронте и выпускаются некоторыми украинскими производителями",  уточняет исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Сколько денег заложили на покупку дронов-перехватчиков

Игорь Федирко отмечает, что дроны-перехватчики финансируются в рамках общих программ закупки вооружения и беспилотных систем. По его словам, номенклатура быстро меняется, ведь жесткая привязка к конкретным изделиям лишь ограничивала бы масштабирование.

"Что касается 2025: в течение года государство существенно нарастило закупки БПЛА, в том числе FPV и перехватчиков. По данным Агентства оборонных закупок, можно зафиксировать свыше 3 млрд грн контрактов именно на дроны-перехватчики",  называет он цифры.

При этом Федирко уточняет, что это подтвержденный публичный минимум, а реальные объемы больше. По его мнению, ключевой результат 2025 года  запуск рамочных контрактов и авансирование производства, что позволило производителям перейти к стабильному выпуску.

"В бюджете на 2026 год на закупку вооружения, военной техники, боеприпасов и дронов в общей сложности заложено более 700 млрд грн. Перехватчики по-прежнему финансируются в рамках этого массива. Параллельно масштабируются закупки через DOT-Chain Defence, где дроны и средства РЭБ заходят большими лотами", — говорит эксперт.

Игорь Федирко обращает внимание, что в январе этого года тогдашний министр обороны Денис Шмигаль комментировал, что около 1500 дронов поставляются войску в сутки. Федирко утверждает, что такие контракты еще в 2025 году уже вышли на серийное исполнение, ведь, по его словам, этот темп возможен только при наличии работающих производственных линий и стабильного финансирования.

"В эту цифру входят все типы FPV, но дроны-перехватчики являются одним из ключевых элементов этого потока, поскольку их потребность напрямую привязана к ежедневной воздушной угрозе",  добавляет исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Какая обратная связь от военных касательно этих дронов

Федирко отмечает, что обратная связь от военных в отношении дронов-перехватчиков отличается. В то же время, по его мнению, это является нормальной ситуацией для нового класса вооружения, который очень быстро проходит путь от условных экспериментов к массовому применению.

"Это молодая отрасль БПЛА, которая развивается с очень высокой скоростью. Изделия постоянно приходятся по результатам боевого применения: меняются конфигурации, софт, элементная база и тактика использования", — рассказывает он.

Игорь Федирко подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день значительная часть дронов-перехватчиков уже демонстрирует стабильную эффективность. При чем у врага пока нет соразмерной по масштабу и зрелости экосистемы дронов-перехватчиков.

"Есть лишь отдельные попытки и единичные образцы, но нет массовой серийности, быстрого доказывания и ежедневного системного применения",  резюмирует исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Напомним, суточное сбивание враждебных БпЛА оперативно-тактического уровня выросло почти на 200%.