Украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки

В Украине оборонные компании в сутки производят около 2000 дронов-перехватчиков. Среди них по меньшей мере 18 наименований серийных изделий, которые можно отнести к дронам-перехватчикам или специализированным FPV для поражения воздушных целей.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко отметил, что по состоянию на начало 2026 года нет публичных сводных данных по количеству типов дронов-перехватчиков. По его словам, это сознательный режим ограниченной публичности, ведь часть программ идет по закрытым контрактам, еще часть — по быстрым итерациям без публичных анонсов.

"Мне известно по меньшей мере 18 наименований серийных изделий, которые можно отнести к дронам-перехватчикам или специализированным FPV для поражения воздушных целей. Это минимальная цифра. Реальное количество больше с учетом непубличных модификаций, внутренних линеек производителей и изделий, проходящих под другими индексами", — рассказывает он.

Игорь Федирко добавляет, что речь идет преимущественно о FPV-перехватчиках, спроектированных именно для борьбы с враждебными БпЛА, прежде всего типа Shahed. Часть из них являются отдельными перехватчиками, часть — элементами тактических систем противодействия, интегрированных в ПВО ближнего радиуса.

"Также в день компании производят ориентировочно до 2000 дронов-перехватчиков. Самые известные решения уже серийно применяются на фронте и выпускаются некоторыми украинскими производителями", — уточняет исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Сколько денег заложили на покупку дронов-перехватчиков

Игорь Федирко отмечает, что дроны-перехватчики финансируются в рамках общих программ закупки вооружения и беспилотных систем. По его словам, номенклатура быстро меняется, ведь жесткая привязка к конкретным изделиям лишь ограничивала бы масштабирование.

"Что касается 2025: в течение года государство существенно нарастило закупки БПЛА, в том числе FPV и перехватчиков. По данным Агентства оборонных закупок, можно зафиксировать свыше 3 млрд грн контрактов именно на дроны-перехватчики", — называет он цифры.

При этом Федирко уточняет, что это подтвержденный публичный минимум, а реальные объемы больше. По его мнению, ключевой результат 2025 года — запуск рамочных контрактов и авансирование производства, что позволило производителям перейти к стабильному выпуску.

"В бюджете на 2026 год на закупку вооружения, военной техники, боеприпасов и дронов в общей сложности заложено более 700 млрд грн. Перехватчики по-прежнему финансируются в рамках этого массива. Параллельно масштабируются закупки через DOT-Chain Defence, где дроны и средства РЭБ заходят большими лотами", — говорит эксперт.

Игорь Федирко обращает внимание, что в январе этого года тогдашний министр обороны Денис Шмигаль комментировал, что около 1500 дронов поставляются войску в сутки. Федирко утверждает, что такие контракты еще в 2025 году уже вышли на серийное исполнение, ведь, по его словам, этот темп возможен только при наличии работающих производственных линий и стабильного финансирования.

"В эту цифру входят все типы FPV, но дроны-перехватчики являются одним из ключевых элементов этого потока, поскольку их потребность напрямую привязана к ежедневной воздушной угрозе", — добавляет исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Какая обратная связь от военных касательно этих дронов

Федирко отмечает, что обратная связь от военных в отношении дронов-перехватчиков отличается. В то же время, по его мнению, это является нормальной ситуацией для нового класса вооружения, который очень быстро проходит путь от условных экспериментов к массовому применению.

"Это молодая отрасль БПЛА, которая развивается с очень высокой скоростью. Изделия постоянно приходятся по результатам боевого применения: меняются конфигурации, софт, элементная база и тактика использования", — рассказывает он.

Игорь Федирко подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день значительная часть дронов-перехватчиков уже демонстрирует стабильную эффективность. При чем у врага пока нет соразмерной по масштабу и зрелости экосистемы дронов-перехватчиков.

"Есть лишь отдельные попытки и единичные образцы, но нет массовой серийности, быстрого доказывания и ежедневного системного применения", — резюмирует исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Напомним, суточное сбивание враждебных БпЛА оперативно-тактического уровня выросло почти на 200%.