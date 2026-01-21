Запланована подія 2

Суточное сбитие вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня выросло почти на 200%

С середины января 2026 года суточное количество сбитых российских беспилотников Силами обороны Украины превысило 1000 единиц. Ранее в среднем за день уничтожали около 350 БпЛА. Таким образом, с 14 января этот показатель вырос почти на 200%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В частности, за 21 января было уничтожено 1019 беспилотных летательных аппаратов типа " Гербера " и других моделей. Начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Delo.ua рассказал, что одной из главных причин резкого роста сбитых БПЛА стало то, что армия РФ начала запускать их в значительно больших объемах.

"Враг начал применять в разы больше фронтовых FPV-дронов, в частности типа "Молния". Формально они считаются как FPV, но ситуация изменилась из-за модернизации. На эти дроны начали устанавливать оптоволоконную связь, и они уже работают не на чисто тактическом уровне",  отметил Игнат.

По его словам, если дрон летит на 50 километров по оптоволокну, то его логично относить к оперативно-тактическому классу. Именно поэтому все "Молнии" попали в эту категорию  и общее количество оперативно-тактических БпЛА резко возросло.

"Речь идет не только о FPV, но и о дронах, которые используются на соответствующей глубине. В эту же категорию входят "Шахеды" и все другие БпЛА, атакующие ночью: "Гербера", "Италмас", разведывательные и реактивные беспилотники — если говорим об ударных средствах" — добавил Юрий Игнат.

Он уточняет, что к дронам, работающим на оперативно-тактической глубине, относят также "Ланцет", "Молния-1", "Молния-2" и различные кустарные варианты. По его словам, не все из этих дронов можно отнести к этому классу, но противник так их представляет, аргументируя увеличением дальности применения — и соответственно включает в свою статистику.

"Фактически их и раньше применяли, но сейчас количество существенно возросло. Причина проста  эти дроны дешевые. Одна "Молния" стоит примерно $500-600. Поэтому враг их не жалеет",  подчеркивает Игнат.

Новые системы управления и обмен опытом повысили эффективность ПВО

Начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса, капитан Вооруженных сил Украины Виталий Самойленко с позывным "Бочка" отмечает, что на увеличение количества сбитых целей противника повлияли в первую очередь комплексных изменений в построении и применении системы противовоздушной обороны корпуса.

"Среди основных факторов, повлиявших на эффективность, определяем улучшение погодных условий, что позволило применять средства ПВО, в частности зенитные БпЛА-перехватчики, которые в настоящее время являются достаточно эффективным средством для уничтожения воздушного противника", — отмечает Виталий Самойленко.

Вторым фактором он называет наращивание способностей подразделений ПВО корпуса, построение эшелонов ПВО, отвечающих за разные задачи. По его словам, было сформировано отдельное подразделение ПВО корпусного уровня  1030-й ОЗРДн "Аквила", которое уже выполняет боевые задачи по прикрытию воздушного пространства в общей полосе корпуса.

"Происходит обмен опытом между всеми подразделениями ПВО корпуса, а также внедрение новых систем боевого управления, построение эффективного взаимодействия между подразделениями и корпусом",  добавляет Самойленко.

Он уточняет, что также оказало большое влияние на усиление возможностей по разведке противника в небе применения новых образцов РЛС тактического уровня и совершенствования подготовки операторов.

"К сожалению, у нас есть негативная тенденция уменьшения средств ближнего действия в силах ПВО Сухопутных войск, поэтому основным средством уничтожения воздушного противника являются подразделения зенитных БпЛА-перехватчиков",  отмечает Виталий Самойленко.

По его словам, результативность поражения воздушных целей противника подразделениями, применяющими беспилотные авиационные комплексы, существенно зависит от погодных условий.

Напомним, производство дронов в Украине в 2025 году выросло втрое по сравнению с 2024-м.

Автор:
Алик Сахно