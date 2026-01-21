Потери врага по состоянию на 21 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1428 сутки полномасштабной войны составляют 1 229 740 человек.

Потери России в войне на 21 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 января потеряла:

личного состава — около 1 229 740 (+1 170) лиц;

лиц; танков 11 587 (+8) ед.;

ед.; боевых бронированных машин 23 938 (+10) ед;

ед; артиллерийских систем 36 463 (+70) ед.;

ед.; РСЗО 1 621 (+3) ед.;

ед.; средств ПВО - 1 279 (+0) ед;

самолетов - 434 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня 112 159 (+1 019) ед.;

ед.; крылатых ракет 4 190 (+27) ед.;

ед.; кораблей и катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн. 75 238 (+171) ед.;

ед.; специальной техники - 4 040 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

