Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 21 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, боеприпасы
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1428 сутки полномасштабной войны составляют 1 229 740 человек.

Потери России в войне на 21 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 января потеряла:

  • личного состава — около   1 229 740 (+1 170)   лиц;
  • танков   11 587 (+8)   ед.;
  • боевых бронированных машин   23 938 (+10) ед;
  • артиллерийских систем   36 463 (+70)   ед.;
  • РСЗО   1 621 (+3)   ед.;
  • средств ПВО - 1 279 (+0) ед;
  • самолетов - 434 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   112 159 (+1 019)   ед.;
  • крылатых ракет   4 190 (+27)   ед.;
  • кораблей и катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн.   75 238 (+171)   ед.;
  • специальной техники - 4 040 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько