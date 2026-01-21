- Тип
Потери врага по состоянию на 21 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1428 сутки полномасштабной войны составляют 1 229 740 человек.
Потери России в войне на 21 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 января потеряла:
- личного состава — около 1 229 740 (+1 170) лиц;
- танков 11 587 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин 23 938 (+10) ед;
- артиллерийских систем 36 463 (+70) ед.;
- РСЗО 1 621 (+3) ед.;
- средств ПВО - 1 279 (+0) ед;
- самолетов - 434 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 112 159 (+1 019) ед.;
- крылатых ракет 4 190 (+27) ед.;
- кораблей и катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн. 75 238 (+171) ед.;
- специальной техники - 4 040 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
