Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1428-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных ударов, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме того, было привлечено для поражения 7754 дронов-камикадзе и совершено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Воздвиженка, Горькое, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождество Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 82 обстрела.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе Дроновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в сторону Бондарного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Ореховском направлении произошло два боеприкосновения в районах Степногорска и Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 21 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько