Карта бойових дій в Україні на 21 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1428-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько